Marefestival 2023. Vittoria Belvedere ed Enzo Iacchetti ricordano Troisi

La seconda giornata del Marefestival 2023 a Salina ha visto la consegna del Premio Troisi a tre grandi volti della tv e del cinema italiano: Lucrezia Lante della Rovere, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere. In una piazza Immacolata gremita di gente, ieri sera proprio Iacchetti e Belvedere si sono raccontati a cuore aperto, in una serata condotta da Nadia La Malfa e Massimiliano Cavaleri. Un susseguirsi di clip che ha fatto rivivere ai protagonisti e al pubblico i momenti salienti della loro carriera, dagli esordi ai giorni nostri.

Enzo Iacchetti: «Salina è meravigliosa»

Enzo Iacchetti, popolare attore e conduttore televisivo, nonchè volto storico, dal 1994, di “Striscia la notizia”, ha raccontato del suo arrivo davanti ai riflettori, il successo in cinema e televisione e il suo recente impegno in teatro. «Volevo fare questo lavoro da quando avevo 5 anni» ha raccontato. Oggi ne ha 70 ed ha costruito una bellissima carriera, costellata di successi. Tra questi c’è sicuramente il tg satirico accanto a Ezio Greggio. «Trent’anni insieme, in cui non abbiamo mai litigato, a parte che su Juve e Inter. Siamo due amici: ci basta guardarci e capiamo se uno è in forma».

Iacchetti ha ricevuto il Premio Troisi con la seguente motivazione: “A Enzo Iacchetti, attore di successo al cinema, in teatro e in tv. Uno dei volti storici di Striscia la notizia, dotato di una formidabile ironia ma anche capace di offreire interessanti momenti di riflessione”.

Prima di essere premiato, Iacchetti ha proprio fatto riflettere i presenti in Piazza Immacolata sull’importanza del prendersi cura della nostra bellissima terra. Ha sottolineato la bellezza di Salina, delle Isole Eolie e dell’intero Paese. «Tutto quello che abbiamo in Italia è meravilgioso, Dio ci ha dato il posto più posto più bello del mondo e tutti vengono qui e lo apprezzano».

Vittoria Belvedere e il provino per “Il Postino”

Inizia come modella, poi esordisce sul grande schermo, nel 1992 con “In camera mia” di Luciano Martino. Da quel momento gira diverse pellicole e raggiunge la popolarità con la conduzione del “Festival di Sanremo” nel 2002 al fianco di Pippo Baudo. Ha lavorato in moltissime fiction televisive e negli ultimi anni è stata in teatro con “Le Figlie di Eva” (protagonista con la Cucinotta e l’Andreozzi) e “Bloccati dalla nave” (accanto a Iacchetti).

Vittoria Belvedere ha avuto una brillante carriera ma uno dei momenti che ha ricordato al Marefestival si Salina con più emozione è stata proprio la sua partecipazione ai provini per il film “Il Postino“. «Andai a fare il provino per il ruolo che poi fu di Maria Grazia Cucinotta. Quando Massimo Troisi mi viste capì subito che non ero adatta a quel ruolo. Lui era alla ricerca di una donna mora, mediterranea, ma mi disse: non ti preoccupare. La prossima volta che cercherò una bellezza con i tuoi colori ti chiamerò».

Vittoria Belvedere ha ricevuto il Premio Troisi con la seguente motivazione: “Per l’indiscutibile talento di un’attrice, capace di interpretare e caratterizzare qualsiasi ruolo, sia brillante sia drammatico”.

Dopo una grande prima giornata, il Marefestival Premio Troisi continua a regalare emozioni. Adesso è tutto pronto per il gran finale di questa sera, con tanti altri ospiti e momenti dedicati a Massimo Troisi.

