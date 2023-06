Marefestival 2023. Un grande prima serata per il Premio Troisi

Una grande prima serata. Non può che definirsi così l’inizio della XII edizione del Marefestival Premio Massimo Troisi che ha portato sull’isola di Salina ospiti illustri come Enzo Iacchetti, Vittoria Belvedere, Luca Barbareschi, Michela Andreozzi, Lucrezia Lante della Rovere, Anna Pavignano e Massimiliano Bruno. Tutti presenti per ricordare il grande Massimo Troisi in un’edizione speciale, dato che quest’anno ricorrono i 70 anni dalla sua nascita.

Tutti coloro che hanno avuto l’onore di incontrarlo raccontano e sottolineano la splendida persona che era, capace di trasmettere i propri valori anche mentre recitava. E tutto questo, raccontanto nella cornice di Salina, assume un valore ancora più importante. Proprio qui il grande artista girò “Il Postino”, «la sua eredità cinematografica» come la definisce Massimiliano Cavaleri, co-fondatore della rassegna cinematografica e culturale insieme a Patrizia Casale.

Da ieri pomeriggio e fino a domenica, Salina sarà la cornice di una manifestazione che ha il potere di portare sull’isola tantissime persone, facendo registrare un boom di presenze due mesi prima dell’alta stagione, e di aumentare la sua autorevolezza e notorietà anche fuori dai confini nazionali.

La prima serata del Marinafestival 2023 ha avuto come protagonista il made in Eolie. È stata inaugurata ieri, infatti, al Centro Congressi di Malfa la fiera espositiva realizzata dall’associazione culturale Prima Sicilia col sostegno dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive guidato dall’assessore Edy Tamajo.

Una splendida e suggestiva cornice, con gli allestimenti curati da Tina Berenato, che con la TB design è partner del Festival, e ha ricreato luci, colori, atmosfere siciliane per narrare la bellezza delle eccellenze autoctone, sapori e prelibatezze della nostra terra e in particolare dell’arcipelago eoliano.

Capperi, cucunci, vini bianchi e rossi, prosecco siciliano, malvasia, patè, pesti eoliani, pesti di verdure e ancora formaggi, dolci artigianali in vetrina grazie ad un affascinante percorso che al contempo ha offerto a turisti, visitatori e pubblico del Festival un’interessante pagina della storia produttiva della Sicilia e uno spaccato di una quindicina di aziende qualificate, tradizioni di famiglia perpetuate nel tempo, valorizzazione di patrimoni ambientali e ovviamente culturali: La Vecchia Fattoria di Lo Piccolo Fabrizio, Serenamentesalina, Cantine Colosi, Azienda Agricola Mirabito, Fenech, Sapori Eoliani, Eolia, Barbanacoli, Virgona, Ancestrale Agricola, Azienda Agricola D’Amico, Caravaglio, Tradizioni Eoliane, Paola Di Giorgio, Arte Ulivo. Tutti gli attori “innamorati” dei prodotti eoliani che hanno degustato in questo bel momento di condivisione prima dell’inizio della kermesse: le prelibatezze made in Eolie sono state illustrate dalla giornalista Patrizia Casale, organizzatrice di Marefestival, che ha curato la selezione delle aziende produttrici.

La fiera ha ingresso libero e rimarrà aperta anche oggi (sabato 17) e domani (domenica 18) dalle ore 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 22 al Centro Congressi di Malfa che si trova sotto la Piazza Immacolata, dove si svolge il Premio Troisi, organizzato dai giornalisti Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale, coadiuvati da Francesco Cappello.

