Marefestival Salina 2023, Patrizia Casale: «Sull’isola un boom di presenze»

Quasi tutto pronto per l’edizione 2023 del Marefestival Salina che prende il via venerdì 16 giugno, organizzata da Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale, con la collaborazione di Francesco Capello (in foto), e proseguirà fino a domenica 18.

«Un’edizione 2023 particolarmente sentita – si legge nella nota – dato che ricorrono i 70 anni dalla nascita di Massimo Troisi, il grande artista napoletano che sarà ricordato e celebrato da un parterre di illustri nomi già annunciati nelle scorse settimane: Enzo Iacchetti, Luca Barbareschi, Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere, Lucrezia Lante della Rovere, Audio2 (Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro), Anna Pavignano, sua compagna di vita e di lavoro per tanti anni, e Maria Grazia Cucinotta, da 12 anni madrina dell’evento». Un Festival ricco di ospiti ma anche di appassionati, come dice Patrizia Casale: «Il Marefestival Salina apre di fatto la stagione turistica alle Eolie con il sold out registrato in quasi tutte le strutture ricettive dell’isola».

A ricevere il Premio Troisi dell’edizione 2023 sarà Massimiliano Bruno, volto noto del cinema e del teatro. Sabato 17 appuntamento a piazza Immacolata, Salina, per la proiezione dell’ultimo episodio della trilogia “Non ci resta che il crimine” diretto proprio da Bruno.

A questo link il programma completeto del Marefestival Salina 2023.

(10)