L’oro verde di Messina: il convegno AIS Sicilia dedicato all’olio extravergine di oliva

Sarà la città di Messina ad ospitare il primo degli appuntamenti di AIS Sicilia dedicati all’Olio extravergine di oliva con il convegno “L’ORO VERDE DI MESSINA. Tradizione, sostenibilità e futuro dell’olio extravergine messinese”, patrocinato dalla Città e dalla Provincia di Messina, avrà luogo il 26 maggio dalle ore 19.00 e si svolgerà tra le antiche mura di Santa Maria Alemanna.

L’evento si innesta nel più ampio progetto di AIS “Olio è tempo di conoscerlo”, che prevede, oltre ad attività di promozione, un ben definito programma didattico e formativo che verrà sviluppato, già a partire da ottobre, con la realizzazione dei corsi monotematici sull’olio nelle varie delegazioni di AIS Sicilia. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza e la cultura dell’Olio EVO.

Questo primo convegno tematico sull’olio extravergine d’oliva, vuole essere un viaggio tra storia, cultura, origini, evoluzione e prospettive dell’oro verde di Messina, che vedrà protagonisti gli olii della provincia di Messina dai Nebrodi all’Alcantara.

Accompagnati dagli esperti ed attraverso il racconto dei produttori sarà possibile conoscere ed apprezzare le realtà olearie del territorio e di degustarne gli olii, in un percorso esperenziale unico.

L’evento è aperto al pubblico ed è rivolto, non solo agli operatori del settore, della ristorazione e dell’hotellerie, agli enotecari, ai “wine and oil lovers”, ad assaggiatori e degustatori, ma anche a tutti coloro che desiderano sapere qualcosa di più di questo prezioso alimento. Un occasione imperdibile per conoscere l’universo dell’extravergine di oliva, eccellenza ed espressione ancestrale del territorio messinese.

Si ringraziano le istituzioni pubbliche Comune e Provincia di Messina e le associazioni di categoria, da sempre a fianco e a sostegno dei produttori locali e di AIS e gli organi di stampa per la collaborazione.

(7)