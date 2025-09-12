Laura Pausini a Messina: il 12 giugno 2027 concerto allo Stadio Franco Scoglio

Laura Pausini in concerto a Messina il 12 giugno 2027, allo Stadio Franco Scoglio. In occasione dell’uscita del nuovo singolo di Laura Pausini “La mia storia tra le dita”, disponibile da oggi, venerdì 12 settembre, arriva a sorpresa la conferma dell’attesissimo nuovo live: “Io canto World Tour 2026/2027”.

All’interno di questo straordinario calendario mondiale non poteva mancare Messina: la città si prepara ad accogliere nuovamente la celebre artista romagnola. La tappa del 12 giugno che promette di essere tra le più emozionanti del tour.

Laura Pausini a Messina: appuntamento al 2027

Il sindaco di Messina Federico Basile e l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro hanno dichiarato: «Laura Pausini ha già incantato Messina il 28 dicembre scorso e ha concluso la tappa cittadina con un concerto straordinario, ‘Speciale Happy 2025’, il 31 dicembre, regalando alla città uno spettacolo unico per celebrare il nuovo anno».

Il sindaco e l’assessore hanno concluso: «l’annuncio della data del 12 giugno 2027 ci rende particolarmente orgogliosi. Il fatto che le produzioni scelgano nuovamente Messina per la programmazione musicale del 2027 dimostra che la nostra città è pronta ad accogliere eventi di grande richiamo. Questo grazie all’attrattività del territorio, alla qualità dei servizi di sicurezza e all’eccellenza dell’accoglienza. Ciò non può che farci piacere e conferma che questa Amministrazione lavora con spirito di squadra. Inoltre, sta creando un sistema di rete che coinvolge anche il tessuto economico locale per rendere Messina ancora più attrattiva. Siamo certi che il nuovo concerto sarà un’occasione speciale per vivere insieme emozioni uniche e rafforzare il legame con la città, attirando spettatori da tutta la Sicilia e oltre. Non vediamo l’ora di riaccogliere l’artista romagnola e il suo pubblico per una serata che promette di essere indimenticabile».

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl, in collaborazione con il Comune di Messina e con Il Botteghino.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11.00 di oggi, venerdì 12 settembre 2025. Per gli iscritti al fanclub prevista una speciale presale a partire dalle 11.00 dell’ 11 settembre 2025.

(10)