Il “treNino” di Nino Cucinotta al Sunset di Mortelle: la penultima tappa del Summer Tour

Undicesima fermata del “treNino”. L’associazione Nino Cucinotta invita tutti alla penultima tappa del Summer Tour in programma sabato 6 agosto dalle ore 18:00 al Sunset di Mortelle. Un appuntamento da non perdere tra arte, musica e uno shooting fotografico.

Stavolta il Dj set sarà di Lorenzo Macrì e Ciccio Timbro, mentre il Live acoustic duo a cura di Papalia & Marcellino, poi il Live painting di Peppe Iron Rion, Tony Proe e Fedra e infine il Live photo di Andrea D’Andrea. Per info si consiglia di contattare il numero di cellulare 349 072 6906.

Mancano ancora, dunque, altri due locali alla fine del “treNino”, l‘iniziativa voluta dall’associazione Nino Cucinotta per celebrare la memoria del giovane imprenditore messinese scomparso lo scorso anno. L’ultimo evento in calendario è previsto per giovedì 11 agosto al Lido Horcynus Orca. «Salite a bordo del treNino e godetevi il percorso… chi ha amici non muore mai».

