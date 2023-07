Il rap futuristico di Fabri Fibra a Capo Peloro: tutti i dettagli del concerto

Ci siamo, Fabri Fibra sta per arrivare a Messina per un concerto all’Arena di Capo Peloro: stasera, alle 21.00, Fabrizio Tarducci farà del sano rap futuristico vista Stretto. Per affrontare la serata con le dovute accortezze, qui tutto quello che c’è da sapere: dove acquistare i biglietti (ancora disponibili) e i divieti di sosta.

Il prossimo appuntamento in musica a Torre Faro, promosso dal Comune di Messina, è in programma sabato 5 agosto 2023 con lo spettacolo di Giorgio Panariello e Marco Masini. Poi tocca a Daniele Silvestri in concerto il 17 agosto.

Fabri Fibra in concerto a Messina

Ad aprile 2022, a distanza di cinque anni da “Fenomeno”, Fabri Fibra pubblica “Caos”, il suo decimo album, anticipato dal singolo “Propaganda” in cui il rapper di Senigallia è insieme a Colapesce e Dimartino. Diversi gli ospiti del nuovo lavoro, in cui Fibra si presenta più maturo, consapevole, con la scrittura tagliente che lo rende unico; righe profonde, animo nobile.

Lo presenta stasera a Capo Peloro per una nuova data del tour “Fabri Fibra – Estate Live 2023”; senza tralasciare i suoi pezzi “old school”, come “Tranne Te” (Controlcultura, 2010). Per chi fosse ancora alla ricerca dei biglietti per il concerto è possibile andare a questo link.

I provvedimenti viabili

Per quanto riguarda invece i divieti di sosta, ecco dove sarà vietato parcheggiare e transitare con la macchina:

via Barresi;

lungo la strada parallela e, a nord di via Barresi, nella strada di collegamento tra

via Fortino e via Lanterna;

via Fortino e via Lanterna; via Fortino, nel tratto compreso tra via Barresi e il piazzale Horcynus Orca;

sul lato sinistro secondo il senso di circolazione, in via Senatore Francesco Arena, nel tratto compreso, tra il piazzale Horcynus Orca e la via Pozzo Giudeo.

Disposto anche il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di carta o plastica); di uso di spray al peperoncino, all’interno dell’arena di Capo Peloro e in un raggio di 200 metri dal luogo interessato

Il divieto per la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche è valevole anche per gli esercenti di distributori automatici h24 i quali sono tenuti a disattivare l’erogazione di bevande in vetro e lattina e di bevande alcoliche dalle ore 17 della giornata di svolgimento dell’evento sino alle 07.00 del giorno successivo. La vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso; mentre gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica sono tenuti a procedere alla preventive apertura ed asportazione dei tappi di detti contenitori. Non costituisce invece violazione la somministrazione con servizio al tavolo, svolto da parte degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, previo l’obbligo di servire al tavolo sempre tramite sbicchieramento.

Foto © Mattia Guolo

(3)