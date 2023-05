Il Maggio dei Libri 2023: gli appuntamenti del weekend a Messina

A Messina proseguono gli appuntamenti de Il Maggio dei Libri 2023, iniziativa nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura: strumento necessario per la crescita individuale, culturale e sociale.

Dopo le letture sui traghetti, le feste in via Laudamo e le presentazioni alla Piazzetta Sabir si continua con la prima edizione del Festival del libro per l’infanzia, iniziativa promossa dall’Associazione Intervolumina; al laboratorio dedicato alla poesia negli spazi dell’Azienda Agricola Villarè; passando dal Mercato Muricello per Living Library, a cura l’Associazione Crescendo, in cui si racconteranno sette storie.

Maggio dei libri 2023: gli eventi del weekend a Messina

Ecco gli appuntamenti de Il Maggio dei Libri 2023 in programma a Messina durante questo fine settimana:

venerdì 12 maggio, alle 15.00, al Liceo Maurolico : presentazione di “Al di sopra della legge. Come la mafia comanda dal carcere” (Solferino) di Sebastiano Ardita, a cura della Libreria Bonazinga;

: presentazione di “Al di sopra della legge. Come la mafia comanda dal carcere” (Solferino) di Sebastiano Ardita, a cura della Libreria Bonazinga; venerdì 12 maggio, alle 17.30, alla Biblioteca regionale : convegno su “Il Presidente e il Politico Saragat”;

: convegno su “Il Presidente e il Politico Saragat”; venerdì 12 maggio, alle 18.00, alla libreria Colapesce : incontro con l’illustratrice Vittoria Facchini (progetto Leggere il paesaggio), in collaborazione con Italia Nostra;

: incontro con l’illustratrice Vittoria Facchini (progetto Leggere il paesaggio), in collaborazione con Italia Nostra; venerdì 12 maggio, alle 18.30, all’ Avantgarde Music School in via Monsignor Grano 3: incontro su “La forza e l’attualità del teatro dell’antica Grecia”, a cura di Padre Alessio Mandanikiotis e Gabriella Bertuccini;

in via Monsignor Grano 3: incontro su “La forza e l’attualità del teatro dell’antica Grecia”, a cura di Padre Alessio Mandanikiotis e Gabriella Bertuccini; sabato 13 maggio, alle 18.00, presso la Comunità Ellenica sul viale San Martino 27: presentazione del volume “Il San Sebastiano di Antonello” (Di Nicolò Edizioni) di Carmelo Micalizzi, a cura della Comunità Ellenica dello Stretto;

sul viale San Martino 27: presentazione del volume “Il San Sebastiano di Antonello” (Di Nicolò Edizioni) di Carmelo Micalizzi, a cura della Comunità Ellenica dello Stretto; sabato 13 maggio, alle 18.00, alla libreria Colapesce : laboratorio con Vittoria Facchini e Antonia Teatino (progetto Leggere il paesaggio) in collaborazione con Italia Nostra e Parco ecologico San Jachiddu;

: laboratorio con Vittoria Facchini e Antonia Teatino (progetto Leggere il paesaggio) in collaborazione con Italia Nostra e Parco ecologico San Jachiddu; sabato 13 maggio, alle 18.00, alla Feltrinelli : presentazione di “Crea bellezza da traumi e violenze” (Graus edizioni) di Ombretta Ciapini;

: presentazione di “Crea bellezza da traumi e violenze” (Graus edizioni) di Ombretta Ciapini; domenica 14 maggio, dalle 09.30, al Palacultura : “Storie di tutti i colori. Festival del libro per l’infanzia”, a cura dell’Associazione Intervolumina;

: “Storie di tutti i colori. Festival del libro per l’infanzia”, a cura dell’Associazione Intervolumina; domenica 14 maggio, alle 18.00, presso il Salone Lillo Valvieri in via Garibaldi 174: presentazione di “Catemoto” di Emilio Pintaldi e dei volumi “I racconti di un barbiere distratto” e “Il salone dei narratori” di Lillo Valvieri;

in via Garibaldi 174: presentazione di “Catemoto” di Emilio Pintaldi e dei volumi “I racconti di un barbiere distratto” e “Il salone dei narratori” di Lillo Valvieri; domenica 14 maggio, alle 10.30, all’ Azienda Agricola Villarè : “Girotondi in punta di penna: poeti in…erbe”, laboratorio esperienziale di poesia per adulti e bambini. Partecipazione libera;

: “Girotondi in punta di penna: poeti in…erbe”, laboratorio esperienziale di poesia per adulti e bambini. Partecipazione libera; domenica 14 maggio, dalle 16.00 alle 19.00, al Mercato Muricello: “Living Library”, a cura dell’Associazione Crescendo.

Foto di Francesca Vesto

