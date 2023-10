Giornate FAI d’Autunno 2023: 5 i luoghi da scoprire a Messina e provincia – FOTO

Tre luoghi aperti a Messina, due in provincia: sabato 14 e domenica 15 ottobre doppio appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno 2023. Dal cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra alla Noria di Minissale per poi arrivare ai Giardini Victoria di Taormina, ecco cosa visitare questo weekend.

È stato presentato stamattina il programma definitivo delle Giornate FAI d’Autunno 2023 organizzate dalla delegazione di Messina per sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023. Obiettivo della manifestazione è quello di mettere in luce le bellezze del patrimonio storico culturale cittadino spesso dimenticate. Ad accompagnare i visitatori questo weekend saranno 400 apprendisti ciceroni, ragazze e ragazzi delle scuole di Messina e provincia, opportunamente formati per l’occasione.

Giornate FAI d’Autunno 2023 a Messina: i luoghi aperti da visitare

Ecco i luoghi aperti e visitabili a Messina e provincia in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2023:

La Noria di Minissale – antica macchina che serve per sollevare l’acqua e ancora oggi consente l’approvvigionamento idrico dell’azienda agricola Villaré. Si tratta di un elemento architettonico simbolo della tradizione contadina, tuttora custodito e utilizzato.

Sabato 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Domenica 15 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

– antica macchina che serve per sollevare l’acqua e ancora oggi consente l’approvvigionamento idrico dell’azienda agricola Villaré. Si tratta di un elemento architettonico simbolo della tradizione contadina, tuttora custodito e utilizzato. Sabato 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Domenica 15 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Basilica Santuario S. Antonio da Padova – sarà possibile visitare la Basilica, insieme almuseo Avignone, con le sale ex voto ed i ritrovamenti di S. Annibale, tra cui il Crocifisso di Sant’Antonio, da poco ricollocato dopo un intervento di restauro eseguito dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina.

Sabato 14 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Domenica 15 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30

– sarà possibile visitare la Basilica, insieme almuseo Avignone, con le sale ex voto ed i ritrovamenti di S. Annibale, tra cui il Crocifisso di Sant’Antonio, da poco ricollocato dopo un intervento di restauro eseguito dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina. Sabato 14 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 Domenica 15 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Istituto e Chiesa dello Spirito Santo – caratteristica per i suoi marmi e i suoi colori, testimonianza del barocco messinese. Sarà visitabile anche il Chiostro, riportato alla luce nel 1998 dalle le antiche mura in pietra del monastero, insieme ad altri due ambienti definiti camerelle.

Sabato 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Domenica 15 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00

– caratteristica per i suoi marmi e i suoi colori, testimonianza del barocco messinese. Sarà visitabile anche il Chiostro, riportato alla luce nel 1998 dalle le antiche mura in pietra del monastero, insieme ad altri due ambienti definiti camerelle. Sabato 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Domenica 15 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Il cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra – primo in Sicilia per l’ultima edizione dei luoghi del Cuore FAI, il cimitero è caratterizzato dalle ceramiche artistiche che adornano le tombe e creano un’armonia unica con il paesaggio.

Sabato 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Domenica 15 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

primo in Sicilia per l’ultima edizione dei luoghi del Cuore FAI, il cimitero è caratterizzato dalle ceramiche artistiche che adornano le tombe e creano un’armonia unica con il paesaggio. Sabato 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Domenica 15 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Giardini Victoria a Taormina – visita alla scoperta delle specie botaniche mediterranee e del biolago alimentato dalle acque dell’Alcantara, accompagnati dalla proprietaria e ideatrice del progetto Donna Vittoria Alliata dei Principi di Villafranca

Sabato 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Domenica 15 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

A questo link un qualche informazione in più, inviata dal Fondo Ambiente Italiano, sui luoghi aperti a Messina e provincia.

+2

Loading... ×

Visite guidate con gli apprendisti ciceroni

Per le Giornate FAI d’Autunno 2023 a Messina saranno 400 gli apprendisti ciceroni, formati per l’occasione, che cureranno le visite. Si tratta degli studenti delle seguenti scuole di città e provincia: IC “Mazzini”, IIS “Maurolico”, XI IC “Gravitelli”, IIS “Verona – Trento”, IIS “La Farina-Basile”, Liceo Statale “E. Ainis”, IC “Pascoli”, IIS “Minutoli”, IC “Catalfamo”, la scuola secondaria di I grado “G. Martino” dell’IC Tremestieri di Messina e IIS “Caminiti – Trimarchi” di S. Teresa di Riva (ME)

(45)