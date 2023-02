Messina, i Luoghi del Cuore FAI 2023: per la Cripta del Duomo solo 106 voti

Annunciati i vincitori de I Luoghi del Cuore FAI 2022: le votazioni si sono chiuse lo scorso 15 dicembre con 1.500.638 preferenze per più di 38.800 luoghi, che comprendono anche quelli di Messina. «Il censimento – si legge nella nota – si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, com’è nella missione del FAI».

A raggiungere il primo posto la Chiesetta di San Pietro dei Samari nel Parco di Gallipoli, in Puglia con 51.443 voti. Per quanto riguarda la Sicilia, il primo luogo del cuore è il Cimitero Vecchio di Santo Stefano di Camastra che con 13.468 voti si posiziona al 15esimo posto nella classifica nazionale, come era già successo nella classifica parziale di novembre 2022. In fondo, invece, la Cripta del Duomo che si posiziona al 489esimo posto con soli 106 voti (lo scorso 3 febbraio sono stati aggiudicati i lavori per la ristrutturazione).

I primi classificati a fronte della presentazione di un progetto concreto verranno assegnati rispettivamente 50.000, 40.000 e 30.000 euro ai primi 3 luoghi classificati.

A questo link la classifica completa.

