Fiabe, marionette e un teatrino di bambole: al Parco San Jachiddu l’evento del Giardino di luce

Una giornata al Parco San Jachiddu, a contatto con la natura, per imparare e socializzare divertendosi: sabato 28 ottobre a Messina il “Passo piccino Fest… per un mondo a passo di bambino” organizzato da “Il giardino di luce”, associazione non profit con sede a piazza Casa Pia, che porta avanti il metodo pedagogico Steiner-Waldorf. L’appuntamento è fissato per sabato 28 ottobre 2023, alle ore 10.30 al Parco San Jachiddu.

Il Giardino di Luce è una delle 33 strutture italiane che adottano il metodo Steiner-Waldorf, un approccio pedagogico che segue le fasi dello sviluppo del bambino, dandogli il tempo di scoprire sé stesso. La disciplina sviluppata da Rudolf Steiner ruota attorno alla dimensione spirituale, fisica e manuale del bambino. Per sabato 28 ottobre, l’associazione ha organizzato il “Passo Piccino Fest”, una giornata dedicata a grandi e piccini, tra artigianato, momenti di incontro e confronto, laboratori e teatro.

Passo Piccino Fest: il programma dell’evento a Messina

Di seguito, il programma del “Passo Piccino Fest” in calendario domenica 29 ottobre 2023, a partire dalle ore 10.30, al Parco San Jachiddu di Messina:

10.30 – Artigianato e prodotti locali – Punto ristoro

11.00 – “Spera di sole” con Valeria Alessi (compagnia Anatole)

11.30 – “Con-tatto” – cerchio di incontro e confronto tra genitori e professionisti. Interverranno: Alessia Cacciola (osteopata pediatrica), Simona Nigro (pediatra), Claudia Marini (psicologa psicoterapeuta) Stephan Heinzmann (medico antroposofico) Daniele Dante Marino (educatore, osteopata e chinesiologo)

11. 30 – “Fiabe arruffate”- Laboratorio per bambini a cura di Anita Magno (casa editrice Mesogea) *

13.00 – “Cucinato con amore” pranzo a cura delle mamme del Giardino di Luce *

14.15 – Teatrino di bambole “La bambina con la lanterna” a cura delle maestre del Giardino di Luce

14.30 – “Marionette” Laboratorio manuale per bambini a cura di maestra Daniela*

15.00 – “Relazioni in movimento” classe di movimento per genitori e figli a cura di Daniele Dante Marino e Martina Camano*

Le attività contrassegnate con l’asterisco (*) sono su prenotazione.

L’ingresso è libero.

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni è possibile chiamare questo numero di telefono: 399 7970752.

(186)