Festival degli aquiloni di Capo Peloro 2023: le prime foto e il programma del weekend

Messaggi racchiusi in origami colorati e poesie segnano il tragitto fino al Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2023. Guardando un po’ più in su, superato l’angolo di via Fortino, a Torre Faro, iniziano a intravedersi alieni verdi e fucsia, coloratissime farfalle, meduse. L’evento più colorato e amato dell’anno, da grandi e piccini, è finalmente iniziato. Ecco qualche foto della prima giornata e tutte le attività previste questo weekend sulla spiaggia “La Punta” di Messina.

Nonostante qualche tuono e nuvola minacciosa, il tempo è stato clemente per la prima giornata del V Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2023, evento organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro, eco-sostenibile, incentrato sulla promozione del rispetto e della cura per l’ambiente, per i beni comuni. E, naturalmente, sugli aquiloni. Così da ieri, venerdì 29 e fino a domenica 1 ottobre sulla spiaggia de “La Punta” di Torre Faro ci sarà spazio per tantissimi eventi.

Mentre in spiaggia volano gli aquiloni, grandi e piccoli, guidati da dilettanti e da professionisti, a piazza Lanternino c’è il Pro-Market, con gli stand di prodotti artigianali e quelli dei partner dell’iniziativa, insieme a un palco dedicato agli eventi principali. Sempre in zona, i pony di Mater Vitae, pronti per far fare una passeggiata ai più piccoli. Andando un po’ più avanti, verso il Parco della Fondazione Horcynus Orca tantissime attività: giochi medievali e cantastorie alla Fondazione Horcynus Orca; mostre, esposizioni permanenti dedicate ad arte e scienza, installazioni, una sala immersiva e interattiva al MACHO (Museo di Arte Moderna e Contemporanea Horcynus Orca). Ce lo raccontano meglio i diretti protagonisti nel video in alto.

Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2023: le foto della prima giornata

+3

Loading... ×

Il programma del 30 settembre e dell’1 ottobre 2023

Sabato 30 settembre

10.00 / 19.00 – Esibizioni Aquilonisti

10.00 / 20.00 PRO-Market – Piazza Lanternino

10.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00 LAB. Aquiloni – Arena Capo Peloro, Area Ex SeaFlight

10.00 / 19.00 Museo MACHO – Sala Immersiva – Mostra Letizia Bucalo – Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 19.00 Giochi medievali – Giardino delle Sabbie, Fondazione Horcynus Orca;

10.00 / 18.00 Giro con i Pony, Ass. Mater Vitae – Sotto il Pilone

10.00 / 19.00 Attività con gli alunni dell’Istituto Nautico “CAIO DUILIO” – 1° piano Fondazione Horcynus Orca;

11.00 Sfilata inaugurale con Banda G. Verdi

Ore 13.00 – 14.30, PAUSA PRANZO

15:30 / 17:30 Caccia al rifiuto, Puliamo Messina – Arena Capo Peloro, Area Ex SeaFlight

16.00 / 18:00 Workshop di disegno, Officina del Sole – Sala Consolo Fondazione Horcynus Orca

16.30 / 17.00 Spettacolo Bolle di sapone, Circobaleno – Piazza Lanternino

17.00 / 18.00 Clan del sole – Gruppo Scout Agesci Messina 3 insieme al Dott. Franco De Luca (Istruttore BLSD AHA), insegneranno le manovre di disostruzione (soffocamento) da corpo estraneo per bambini e adulti – Arena Capo Peloro, Area Ex SeaFlight;

17.30 / 18.30 I cantastorie dell’8 – Bus Storico, Ass. ARB – Slargo Fondazione Horcynus Orca (1° turno 16:00 – 2° turno 17:00)

18.00 Performance di danza, Collettivo Spazio 22 – Terrazza Fondazione Horcynus Orca,

Chiusura alle ore 20.00.

Domenica 1 ottobre

10.00 / 19.00 Esibizioni Aquilonisti

10.00 / 20.00 PRO-Market – Piazza Lanternino

10.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00 LAB. Aquiloni – Arena Capo Peloro, Area Ex Sea Flight

10.00 / 19.00 Museo MACHO – Sala Immersiva – Mostra Letizia Bucalo – Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 19.00 Giochi medievali – Giardino delle Sabbie, Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 18.00 Giro con i Pony, Ass. Mater Vitae – Sotto il Pilone

10.00 / 19.00 Attività con gli alunni dell’Istituto Nautico “CAIO DUILIO” – 1° piano della Fondazione Horcynus Orca

10.00 Radio Zenith – Salotto Pegaso – Piazza Lanternino

11.00 / 13.00 Caccia al rifiuto, Puliamo Messina – Arena Capo Peloro, Area ex Sea Flight

11.00 / 13.00 National Geographic: alla scoperta di Capo Peloro – Mostra di Foto e Oggetti, Gruppo Scouts Agesci Ganzirri 1 – Piazza Lanternino

Ore 13.00 – 14.30 – PAUSA PRANZO

15.30 / 17.00 Live Drawing Officina del Sole e Gianluca Gugliotta

16.00 / 17.00 Living Library, Associazione Crescendo – Sala Consolo, Fondazione Horcynus Orca

16.00 DjSet con Morgan Maugeri – Piazza Lanternino

16.30 / 17.00 Spettacolo Bolle di sapone Circobaleno – Piazza Lanternino

17.00 / 19.00 Firmacopie, Gianluca Gugliotta, Lelio Bonaccorso e Officina del Sole – Stand Pro Loco Capo Peloro, Arena Capo Peloro

17.30 / 18.30 I cantastorie dell’8 – Bus Storico, Ass. ARB – Slargo della Fondazione Horcynus Orca (turni: 10:30 – 11:30 – 16:00 – 17:00)

18.00 Performance di danza, Collettivo Spazio 22 – Terrazza Fondazione Horcynus Orca

18.00 Live Music “I Camurria” – Piazza Lanternino.

Chiusura ore 21.00

In via Lanterna e via Fortino, inoltre, le “Vie della Poesia” e le “Vie degli Origami”.

(394)