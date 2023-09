Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2023: tutto il programma tra arte, musica e divertimento

Musica, arte, poesia e divertimento per tutta la famiglia in riva allo Stretto di Messina: il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro sta per tornare per la sua V edizione, dal 29 settembre all’1 ottobre 2023, e il programma si fa sempre più ricco. Scopriamo tutte le attività e gli orari dell’evento più colorato dell’anno.

Inizia da Palazzo Zanca il conto alla rovescia per il V Festival degli Aquiloni di Capo Peloro che per questo 2023 porta a Torre Faro, in riva allo Stretto di Messina, aquilonisti provenienti da circa 10 città d’Italia. A dare le prime anticipazioni, il sindaco di Messina, Federico Basile: «Tantissime le novità di quest’anno per il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, a partire dall’anteprima di domenica scorsa a Santa Margherita. Saranno dieci le città rappresentate durante il festival, ci sarà il doppio degli aquiloni rispetto al 2022, e poi ci sarà, fruibile, uno spazio liberato da un ecomostro, quello dell’ex Sea Flight. Questa non è una manifestazione fine a sé stessa, ma serve a integrare tutta la città. Ci sono le scuole, le associazioni, c’è una vera e propria rete».

La parola è poi passata al presidente della Pro Loco Capo Peloro, Nello Cutugno: «Abbiamo lavorato in grande sinergia con l’Amministrazione e le associazioni – ha evidenziato. Gli obiettivi sono quelli di portare avanti i valori dell’ambiente, della sostenibilità, la promozione del territorio, mettendo al centro il bene comune. Il Festival ci permette di parlare a target trasversali. Lo slogan che stiamo portando avanti è “La Sicilia comincia da qui” e il tema degli aquiloni, con questa Sicilia che vola alto, lancia proprio questo messaggio». Il segretario della Pro Loco Capo Peloro, Paolo Alibrandi, ha poi sottolineato le ricadute turistiche dell’evento per Messina.

L’evento è organizzato per il suo quinto anno dalla Pro Loco Capo Peloro con il patrocinio del Comune di Messina e la collaborazione di tantissime associazioni attive sul territorio di Messina.

Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2023: il programma completo

Il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro si svolgerà sulla spiaggia “La Punta” di Torre Faro (al Pilone) da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 2023. Tra i tanti eventi in programma, si segnalano: il workshop di disegno dell’Officina del Sole; l’apertura del Museo MACHO della Fondazione Horcynus Orca con la sua Sala Immersiva; una living library; i giri con i Pony; le bolle di sapone del Circobaleno e, naturalmente, laboratori di aquiloni, la sfilata della Banda “G. Verdi” di sabato mattina e tantissimo altro. In chiusura, il concerto dei “Camurria”.

Gli orari

Venerdì 29 settembre 2023 – dalle 15.00 alle 20.00;

Sabato 30 settembre 2023 – dalle 10.00 alle 20.00;

Domenica 1ottobre 2023 – dalle 10.00 alle 21.00.

Il programma giorno per giorno

Venerdì 29 settembre

15.00 / 19.00 – Apertura Festival e Aquiloni in volo

15.30 / 20.00 – PRO-Market – a Piazza Lanternino

15.00 / 19.00 – LAB. Aquiloni – Area Ex Sea Flight

15.00 / 19.00 – Museo MACHO – Sala Immersiva – Mostra Letizia Bucalo – Fondazione Horcynus Orca

15.00 / 19.00 – Giochi medievali – Giardino delle Sabbie, Fondazione Horcynus Orca;

15.00 / 19.00 – Attività con gli alunni dell’Istituto Nautico “CAIO DUILIO” – 1° piano Fondazione Horcynus Orca;

15.00 / 18.00 – Giro con i Pony, Associazione Mater Vitae – Sotto il Pilone

17.00 / 18.00 I cantastorie dell’8 – Bus Storico, Ass. ARB – Slargo Fondazione Horcynus Orca (1° turno 16:00 – 2° turno 17:00)

Chiusura alle ore 20.00

Sabato 30 settembre

10.00 / 19.00 – Esibizioni Aquilonisti

10.00 / 20.00 PRO-Market – Piazza Lanternino

10.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00 LAB. Aquiloni – Arena Capo Peloro, Area Ex SeaFlight

10.00 / 19.00 Museo MACHO – Sala Immersiva – Mostra Letizia Bucalo – Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 19.00 Giochi medievali – Giardino delle Sabbie, Fondazione Horcynus Orca;

10.00 / 18.00 Giro con i Pony, Ass. Mater Vitae – Sotto il Pilone

10.00 / 19.00 Attività con gli alunni dell’Istituto Nautico “CAIO DUILIO” – 1° piano Fondazione Horcynus Orca;

11.00 Sfilata inaugurale con Banda G. Verdi

Ore 13.00 – 14.30, PAUSA PRANZO

15:30 / 17:30 Caccia al rifiuto, Puliamo Messina – Arena Capo Peloro, Area Ex SeaFlight

16.00 / 18:00 Workshop di disegno, Officina del Sole – Sala Consolo Fondazione Horcynus Orca

16.30 / 17.00 Spettacolo Bolle di sapone, Circobaleno – Piazza Lanternino

17.00 / 18.00 Clan del sole – Gruppo Scout Agesci Messina 3 insieme al Dott. Franco De Luca (Istruttore BLSD AHA), insegneranno le manovre di disostruzione (soffocamento) da corpo estraneo per bambini e adulti – Arena Capo Peloro, Area Ex SeaFlight;

17.30 / 18.30 I cantastorie dell’8 – Bus Storico, Ass. ARB – Slargo Fondazione Horcynus Orca (1° turno 16:00 – 2° turno 17:00)

18.00 Performance di danza, Collettivo Spazio 22 – Terrazza Fondazione Horcynus Orca,

Chiusura alle ore 20.00.

Domenica 1 ottobre

10.00 / 19.00 Esibizioni Aquilonisti

10.00 / 20.00 PRO-Market – Piazza Lanternino

10.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00 LAB. Aquiloni – Arena Capo Peloro, Area Ex Sea Flight

10.00 / 19.00 Museo MACHO – Sala Immersiva – Mostra Letizia Bucalo – Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 19.00 Giochi medievali – Giardino delle Sabbie, Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 18.00 Giro con i Pony, Ass. Mater Vitae – Sotto il Pilone

10.00 / 19.00 Attività con gli alunni dell’Istituto Nautico “CAIO DUILIO” – 1° piano della Fondazione Horcynus Orca

10.00 Radio Zenith – Salotto Pegaso – Piazza Lanternino

11.00 / 13.00 Caccia al rifiuto, Puliamo Messina – Arena Capo Peloro, Area ex Sea Flight

11.00 / 13.00 National Geographic: alla scoperta di Capo Peloro – Mostra di Foto e Oggetti, Gruppo Scouts Agesci Ganzirri 1 – Piazza Lanternino

Ore 13.00 – 14.30 – PAUSA PRANZO

15.30 / 17.00 Live Drawing Officina del Sole e Gianluca Gugliotta

16.00 / 17.00 Living Library, Associazione Crescendo – Sala Consolo, Fondazione Horcynus Orca

16.00 DjSet con Morgan Maugeri – Piazza Lanternino

16.30 / 17.00 Spettacolo Bolle di sapone Circobaleno – Piazza Lanternino

17.00 / 19.00 Firmacopie, Gianluca Gugliotta, Lelio Bonaccorso e Officina del Sole – Stand Pro Loco Capo Peloro, Arena Capo Peloro

17.30 / 18.30 I cantastorie dell’8 – Bus Storico, Ass. ARB – Slargo della Fondazione Horcynus Orca (turni: 10:30 – 11:30 – 16:00 – 17:00)

18.00 Performance di danza, Collettivo Spazio 22 – Terrazza Fondazione Horcynus Orca

18.00 Live Music “I Camurria” – Piazza Lanternino.

Chiusura ore 20.00

Gli aquilonisti

Il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro vedrà per la sua V edizione la partecipazione dell’Associazione Aquilonisti “I Millepiedi” di Foligno diretto da Giovanni Angelini, del gruppo Aquilonisti “Il Trio” di Bologna diretto da Giovanni Govoni, degli Aquilonisti “Eolo Gubbio” diretto da Andrea Baffoni, e degli organizzatori del famosissimo Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo tra cui Ignazio “Capitan” Billera. Tra gli altri aquilonisti professionisti dal resto d’Italia ci saranno anche Patrizio Mariani (Terni), Davide Equizzi (Palermo), Natalino Nardo (Trento) & Augusto Fantone (Treviso), Daniele Russo (Catania) e Giuseppe Platania (Catania).

