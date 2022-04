Eventi a Messina: tra le cose da fare nel weekend c’è anche il burlesque

Un weekend più lungo quello che sta per iniziare, perché lunedì 18 aprile è Pasquetta: quindi più eventi a Messina e dintorni per goderci qualche ora in più di relax. Prima di stuzzicare la vostra curiosità con tutti gli appuntamenti, vi anticipiamo che sono già disponibili gli early birds (pacchetti a prezzi speciali) per la nuova edizione del Mish Mash Festival che torna al Castello di Milazzo dal 7 al 10 agosto 2022.

Il festival, organizzato dall’Associazione Mosaico, è giunto alla sua sesta edizione e nel corso di queste caldissime estati ha ospitato sul palco artisti come: Nada, Myss Keta, Coma Cose, Calcutta, diventando uno dei punti di riferimento della musica più fresca del panorama italiano, al pari del Mi Ami Festival, organizzato da Rockit a Milano, o dell’Indigeno, per rimanere a casa, promosso da Leave Music e ospitato dal Teatro di Tindari.

Ad ogni modo, prima della bella stagione, promettiamo un calendario dedicato proprio agli eventi estivi a Messina e non solo. Tornando al presente, qui troverete la guida per il vostro tempo libero con tutto quello che c’è da fare a Messina nel fine settimana.

Gli eventi imperdibili a Messina

Sono due e sono gli eventi da non perdere a Messina questo fine settimana. Sabato 16 aprile, alle 18, alla libreria Colapesce torna Beatrice La Tella per presentare “Niente di Umano” (Moscabianca Edizioni); il libro, pubblicato il 24 febbraio 2022, illustrato da Brigitta Bonaldo, racconta la storia di Nina e dello Squarcio e delle Bestie apparse sopra le città. «Insieme a Levi, che su un blocco da disegno ritrae con devozione ogni avvistamento, Nina – si legge – raccoglie appunti e traccia indizi riguardo il mistero delle Bestie, in una Terra invasa da un nuovo misticismo». A dialogare con l’autrice Andrea Cafarella. Un motivo in più per andarci? Perché Beatrice La Tella immagina mondi profondi e potenti.

Il secondo evento imperdibile, invece, è in calendario per domenica 17 aprile, dalle 19:30, al Retronouveau. Sul palco gli Strike direttamente da Ragusa; «una band rinomata nella scena rock’n’roll italiana, – dicono dal Retronouveau – composta da Salvo Lissandrello, Rocco Boccadifuoco, Mirko Narzisi e Giulio Cascone. Con la loro energia sono in grado di catapultare il pubblico negli anni ’50, incarnando alla perfezione lo stile musicale a cui si ispirano». Un motivo in più per andarci? Insieme alla band, ci sarà anche Black Bijou, una burlesque professionista. (in foto, fonte pagina social di Black Bijou)

Tutti gli eventi in città

Stai cercando qualcosa da fare a Messina nel weekend, da venerdì 15 a lunedì 18 aprile? Sei nel posto giusto, qui la guida completa al tempo libero e agli eventi in città, tra musica, libri, mostre ed escursioni:

Musica:

venerdì 15, dalle 20 al Retronouveau: Mind The Gap, dj set a cura di Ale dB e Sandro Inturri. Ingresso gratuito fino alle 23:59; venerdì 15, alle 20 a Il Siciliano: Suoni Colori Sapori, voce Carla Luvarà, chitarre Ernesto Scorza e Gianluca Rando; venerdì 15, dalle 22 al Perditempo di Barcellona: Matt Pascale & Friends; venerdì 15, alle 22 al Dai Dai Bistrot: The Brixton live; domenica 17, dalle 19:30 al Retronouveau: Strike live at Retronouveau – Black Bijou Burlesque Show.

Mostre:

fino a venerdì 15, alla galleria Spazioquattro: Arte per l’Arte, collettiva di beneficenza a cura di Intervolumina; fino a sabato 16 aprile, alla Mondadori: “CHARTÆ”, di Linda Sofia Randazzo, a cura di Mariateresa Zagone; fino al 20 aprile, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, per la rassegna “L’Opera al Centro” curata da Giuseppe La Motta: “Crete Policrome e Disegni” di Franco Palmieri; fino al 25 aprile, alla galleria EXANTE: “Senza memoria, senza sentimento”, mostra di Federico Calogero.

Libri:

sabato 16, alle 18 alla Feltrinelli: presentazione de “Il Libro del Cinquecento. La Maledizione” (Algra Editore) di Tindaro Alessandro Guadagnini. Dialogano con l’autore Carmelo Lupini, Lelio Bonaccorso e Giandomenico Rura; sabato alle 18 alla libreria Colapesce: presentazione di “Niente di Umano” (Moscabianca Edizioni) di Beatrice La Tella, dialoga con l’autrice Andrea Cafarella.

Cinema:

venerdì 15 e sabato 16, al Cinema Lux di Messina, per il Cineforum Don Orione: “Tra due Mondi”, film di Emmanuel Carrère; venerdì 15, alle 18:30, al Cinema Lux di Messina, per il Cineforum Don Orione: “Est”, di Antonio Pisu; venerdì 15, alla Multisala Iris: “C’mon C’mon” di Mike Mills i lingua originale, sottotitolata in italiano.

Escursioni e Relax:

sabato 16, dalle 10:30, escursione: Il sentiero dei due mari, a cura di Ninniemu Trekking; dal 16 al 18 aprile, con partenza da Milazzo: La Pasqua a Filicudi!, a cura di Walking Eolie.

