La prima collettiva di Spazioquattro: in mostra “L’Arte” di 34 messinesi

Si intitola “Arte per l’Arte” ed è la prima collettiva che verrà ospitata da sabato 9 aprile alla galleria Spazioquattro di Messina; in occasione della raccolta fondi che l’Associazione Intervolumina sta curando per il restauro di alcuni quadri appartenenti alla Provincia dei Cappuccini di Messina, infatti, 34 artisti doneranno le loro opere che verranno, chiaramente, messe in vendita.

«”Arte per l’Arte” è un’iniziativa promossa dall’Associazione Intervolumina, impegnata da molti anni sul fronte della mondo culturale e librario che, – si legge nella nota – insieme alle Associazioni Spazioquattro e Senza Chiedere il Permesso, che si occupano della promozione e divulgazione dell’arte contemporanea a Messina, hanno ideato una mostra collettiva nella quale saranno esposte 34 opere della misura 40×40 realizzate in varie tecniche, messe a disposizione gratuitamente da 34 noti artisti messinesi per raccogliere fondi per finalità culturali».

L’obiettivo della collettiva è, come abbiamo detto, contribuire al restauro di alcune opere d’arte del ‘600 e ‘700 che saranno esposte la prossima primavera presso Palazzo Ciampoli di Taormina in occasione della mostra “L’arte del Seicento nei conventi cappuccini del Valdemone” organizzata dal Parco Archeologico Naxos-Taormina insieme alla Soprintendenza di Messina e dall’Associazione Intervolumina.

I 34 artisti in collettiva

Alcuni sono già stati ospitati all’interno della galleria Spazioquattro, come Antonello Bonanno Conti (che ha inaugurato la galleria a ottobre 2021), Laura Martines e Antonio Amato o Mantilla; per altri, invece sarà la prima volta nei nuovi spazi espositivi di via Ghibellina 120 a Messina.

Alla collettiva esposizione delle opere di: Alvaro, Antonio Amato, Mario Ampelli, Daniele Battaglia, Antonello Bonanno Conti, Angela Bonasera, Francesca Borgia, Nino Cannistraci, Dora Casuscelli, Enzo Celi, Gregorio Cesareo, Concetta De Pasquale, Fortunato Del Dotto, Luigi Di Bella, Massimo Di Prima, Giovanni Fiamingo, Pippo Galipò, Giuseppe Geraci, Antonio Giocondo, Giacomo Lattene, Mantilla, Laura Martines, Pippo Martino, Mirella Migliorato, Riccardo Orlando, Franco Palmieri, Giuseppe Pittaccio, Puccio, Bruno Samperi, Gigi Sansone, Alfredo Santoro, Demetrio Scopelliti, Piero Serboli, Togo.

La collettiva sarà visitabile fino a venerdì 15 aprile.

