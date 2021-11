“L’arte non è un caso”, Mantilla in mostra alla nuova galleria Spazioquattro di Messina

Dopo le fotografie di Rocco Luvarà per “Sulle orme di Bresson”, la galleria Spazioquattro di Messina dà il via a una nuova mostra e torna alla pittura con i quadri di Mantilla. Al n. 120 di via Ghibellina sarà possibile ammirare le 25 opere dell’artista messinese rivolte all’universo delle donne.

Un mese fa vi raccontavamo dell’apertura di una nuova galleria a Messina, oggi continuiamo a curiosare tre le sue mura per darvi una piccola anteprima della nuova esposizione inaugurata ieri, sabato 20 novembre. La mostra si chiama “L’arte non è un caso”, titolo emblematico che racchiude in maniera estremamente sintetica il pensiero dell’artista, Mantilla, per il quale dipingere è una vera esigenza, qualcosa a cui non si può (ne si vuole) sottrarre.

«Nelle 25 opere esposte – spiegano i curatori della galleria Spazioquattro – si intravede una libertà di espressione, ma soprattutto un pensiero chiaro rivolto verso l’universo delle donne che, in varie situazioni, rappresentano sogni e pensieri di un uomo attento alle varie vicissitudini del femminile. Le donne dei suoi dipinti hanno un vissuto, una storia: i loro sguardi sono troppo vividi, non stanno in posa, sono pronte all’azione. Hanno abiti semplici o una florida nudità, hanno capelli senza tempo, annodati come da millenni le donne sanno fare».

La mostra di Mantilla, “L’arte non è un caso”, è aperta e può essere vista alla galleria Spazioquattro di via Ghibellina 120, a Messina, fino al 2 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 20.00.

(10)