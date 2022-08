Estate a Messina: da Don Minico si suona il tango

Sui colli di Messina, tra un panino cunzato e un bicchiere di vino, si suona il tango; succede con il concerto, all’Arena Tano Cimarosa di Don Minico, di Elisa Lorena & Trio Atipico, composto da Antonino Cicero, Alessandro Blanco e Giovanni Alibrandi. Elisa Lorena, cantante argentina accompagnata dai tre musicisti messinesi, presenta al pubblico “De Sur a Sur”, album uscito per l’etichetta Aqua Records, il 5 gennaio 2022. Il disco contiene dodici brani del repertorio classico del tango argentino. Si ballerà sui fagotti, le chitarre e i violini, con (tra gli altri) “Esta noche de luna”, “Milonga sentimental” e “Palomita blanca”. L’appuntamento è per giovedì 25 agosto, alle 21, ingresso libero.

Don Minico: l’estate a Messina

Non è estate se non si fa tappa, almeno una sera, a mangiare il famoso panino alla disgraziata di Don Minico, alle quattro strade di Messina; che dal 2020, in occasione dei primi 70 anni di attività, ha inaugurato l’Arena Tano Cimarosa, dedicato all’attore e regista messinese, amico di Domenico Mazza, meglio conosciuto come Don Minico, scomparso nel 2015.

