Dj set, musica live, arte e letture: ultima tappa per il “TreNino”, dedicato a Nino Cucinotta

Ultima fermata per il “TreNino”, la serie di eventi dedicati ad arte e musica, organizzati dall’associazione Nino Cucinotta in memoria del giovane imprenditore messinese. L’appuntamento è per domani, 11 agosto, al lido Horcynus Orca di Messina, per una lunga serata piena di sorprese.

Ricordare un amico portando avanti il suo lavoro, attraverso una serie di eventi dedicati all’arte e alla musica, per dimostrare, tra le altre cose, che non è vero che “a Messina non c’è niente”. Questo lo spirito del “TreNino”, la manifestazione in 12 tappe che dal 21 maggio 2022 ad ora, ha toccato diversi locali della città dello Stretto, partendo dal centro, passando per la litoranea, per arrivare fino alla “punta”, al lido Horcynus Orca, a pochi passi dal Pilone. Domani, giovedì 11 agosto, l’evento conclusivo.

«La manifestazione – spiegano dall’Associazione Nino Cucinotta –, iniziata lo scorso 21 maggio, ha seguito un percorso ideale, fisico e metafisico, che ha attraversato i luoghi e le persone che hanno condiviso con Nino pezzi di vita, idee, eventi, Amicizia. Dal centro alla litoranea, dodici tappe, dodici locali, più di cinquanta esibizioni di artisti, band, cantautori, musicisti, Dj, pittori, grafici, decoratori, fotografi, scrittori, e soprattutto migliaia di presenze complessive, di persone che hanno abbracciato Nino e si sono abbracciate tra loro».

L’ evento conclusivo di domani prevede una lunga serata, in cui saranno impegnati molti dei performers che hanno preso parte al percorso, con dj set, musica live, letture, e con la partecipazione straordinaria dell’attrice messinese Katia Greco.

L’intera giornata, piena di sorprese, sarà caratterizzata dall’esposizione delle opere realizzate durante le “tappe” del TreNino da: Piero Serboli, Pietro Mantilla, NessuNettuno, Claudio Giamboi aka Inkfect, Simona Ponzù Donato, Ari aka Aristide Ciervo, MaCa, Claudia Rotondo-Le Retrò Studio, Martina Karamazov, Grazia D’Arrigo, Alessandra Giacoppo, Piero Anna, Peppe Rion Irrera, Tony Proe, Marina D’Amico aka Aniram Arts, Ketty Mangraviti.

