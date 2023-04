Messina. Cristina D’Avena a Villafranca: biglietti ancora disponibili per il Cartoon Party OMD

Ormai manca davvero pochissimo: domani, sabato 29 aprile, Cristina D’Avena sarà nella provincia di Messina, per il Cartoon Party dell’OMD a Villafranca Tirrena. I biglietti per questo tuffo nell’infanzia, tra le canzoni dei cartoni più amanti degli anni ’80 e ’90, e non solo, sono ancora disponibili. Tutti i dettagli e i link utili.

Lo avevamo annunciato un paio di settimane fa: domani, sabato 29 aprile, a partire dalle ore 23.00 la voce dell’infanzia di molti di noi, la cantante Cristina D’Avena, sarà all’ex Pirelli di Villafranca per animare il Cartoon Party dell’OMD.

A novembre 2022, ricordiamo, Cristina D’Avena ha pubblicato l’album “40 – Il sogno continua”, una raccolta che celebra i suoi 40 anni di carriera. Al suo interno, grandi classici tra le sigle dei cartoni animati più amati come “Kiss Me Licia”, “L’incantevole Creamy”, “Ti voglio bene Denver”, “Papà Gambalunga”, “Il mistero della pietra azzurra”. Presenti anche diversi duetti con personaggi del mondo dello spettacolo: da Lorella Cuccarini a Myss Keta, passando da Elettra Lamborghini.

Per maggior informazioni è possibile consultare la pagina Facebook dell’evento (qui). I biglietti sono acquistabili a questo link tramite la piattaforma Ticketsms.

