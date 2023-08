L’estate non è ancora finita: i concerti in programma a Messina e dintorni

Se pensate che, trascorso Ferragosto, l’estate sia finita state commettendo un errore: la bella stagione continua a suon di musica con i concerti in riva allo Stretto di Messina e non solo.

Tra gli appuntamenti in programma anche la quella di Daniele Silvestri; il cantautore romano presenta al pubblico “Disco X”, decimo album in studio uscito a quattro anni di distanza da “La Terra sotto i piedi”. L’appuntamento è per venerdì 17 agosto, alle 21.00, all’Arena di Capo Peloro (ex Sea Flight).

Estate 2023: i concerti a Messina

Diversi gli appuntamenti musicali dell’estate messinese: da Fabri Fibra al Tezenis Summer Fest al Duomo; dai Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio San Filippo agli artisti dell’RDS Summer Festival. Senza considerare i festival in provincia, come il Mish Mash a Milazzo e l’Indiegeno, che si svolge tra Tindari e Patti.

Insomma, quando le temperature si alzano e i vestiti si fanno più leggeri la musica non può mancare. Si continua così anche nel mese di agosto. Ecco i concerti in programma a Messina e dintorni, organizzati da Puntoeacapo:

17 agosto, alle 21.00, Arena Capo Peloro: Daniele Silvestri ;

; 20 agosto, alle 21.00, Arena Capo Peloro: Massimo Ranieri ;

; 25 agosto, alle 21.30, al Teatro Antico di Taormina: Madame ;

; 28 agosto, alle 21.30, al Teatro Antico di Taormina: Venditti & De Gregori ;

; 26 agosto, alle 21.30, al Teatro Antico di Taormina: Renga – Nek ;

; 26 agosto, alle 21.00, al Giardino Corallo: Mobrici (Canova);

(Canova); 3 settembre, alle 21.30, al Teatro Antico di Taormina: Gigi D’Alessio ;

; 16 e 17 settembre, alle 21.30, al Teatro Antico di Taormina: Pooh ;

; 23 settembre, alle 21.30, al Teatro Antico di Taormina: Umberto Tozzi.

A questo link per i biglietti.

