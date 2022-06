Che eventi ci sono a Messina nel weekend: dall’AperiQueer al concerto di Dellera

Torniamo a casa, dopo il giro in Sicilia alla scoperta dei festival dedicati alla musica e al cinema, per qualche spunto sulle cose da fare a Messina nel weekend; qui tutti gli eventi per il primo fine settimana di giugno. Per questo fine settimana, molto caldo, pochi eventi, ma non disperate perché l’estate sta arrivando e gli spassi non mancheranno.

Prima di arrivare agli eventi imperdibili, possiamo già dirvi che a settembre (forse vi è sfuggito) torna il Festival degli Aquiloni sotto il Pilone, organizzato e promosso dalla Pro Loco Capo Peloro. E poi ancora, domenica 5 giugno arriva una nuova scheggia a cura del ConnettivoMe, che vi aspetta dalle 17:30, tra via Lago Grande e via Canalone, con un’esposizione temporanea, ma anche musicisti e danzatori. (In foto Gianluca Fontanaro e Lucia Foti durante la scheggia a Largo San Giacomo).

Eventi a Messina

Anche per questo appuntamento vi segnaliamo i due eventi imperdibili. Il primo evento per questo fine settimana è in programma al Perditempo di Barcellona, luogo di musica e di incontri, perché domenica 5 arriva Roberto Dell’Era (in foto), che i fans degli Afterhours conoscono come Dellera. «In Italia – scrivono gli organizzatori – collabora con artisti come Dente, Calibro 35, Daniele Silvestri (con cui coscrive e canta due canzoni su “Equilibristi”). Nel 2016 fonda insieme a Enrico Gabrielli e Lino Gitto il trio psichedelico “The Winstons” registrando 2 dischi, singoli e un album live e realizzando concerti in Italia e Europa e alcuni progetti speciali. Nel 2023 uscirà il suo terzo album da solista». Un motivo in più per andarci? Per ascoltare un basso micidiale.

Torniamo indietro nel tempo, perché il secondo evento imperdibile a Messina è in programma venerdì 3 giugno, dalle 18:30, alla libreria Colapesce con “APERIQUIZ + Queer Dj Set“, organizzato da Liberazione Quuer+. «Torniamo con nuove energie e nuove idee. Ci sfideremo sulla conoscenza della nostra storia e delle nostre tematiche che sarà diviso in 4 parti: storia, identità, arte/musica e cinema. Ogni parte avrà 15 domande a risposta multipla e un premio». Un motivo in più per andarci? Alle 21 arriva anche il dj set di Bluemarina.

Tutti gli eventi del weekend a Messina

Mostre, tanto e presentazioni di libri: qui tutti gli eventi per il weekend, da venerdì 3 a domenica 5 giugno, a Messina e dintorni:

Mostre

fino a venerdì 3, alla galleria Spazioquattro: “Keramos”, la terra e il colore – la collezione ENGOBBI di Cecilia Caccamo, a cura di Mariateresa Zagone; sabato 4, alla galleria Spazioquattro: “Sei in mostra”, collettiva di Mimmo Irrera, Francesco Libro, Davide Lupica, Rocco Luvarà, Marcello Mento e Silvio Ruvolo. La mostra sarà visitabile fino al 10 giugno; fino a mercoledì 8, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, per la rassegna “L’Opera al centro”: “Les Amants. Pitture e Grafiche (1979-1993)”, mostra di Puccio, testo critico a cura di Mariateresa Zagone; fino a giovedì 9, alla Mondadori: “Sopra(v)Volti”, mostra di Grazia D’Arrigo e Daniele Mircuda; fino a sabato 11, alla Foro G gallery: “Forma” di Francesco Di Benedetto, a cura di Roberta Guarnera.

Musica e Danza

venerdì 3, dalla 20 al Retronoveau: Mind the Gap, dj set a cura di Giovanni Santoro e Sandro Inturri; venerdì 3, alle 21:30 ai Magazzini del Sale: Milonga; sabato 4, alle 18 al Palacultura per la stagione dell’Accademia Filarmonica: “Un violino per la vita”, con Maria Serena Salvemini, Daniela Carabellese, Pietro Laera; domenica 5, dalle 22 al Perditempo: Dellera live.

Libri

domenica 5, alle 18, alla libreria Colapesce: presentazione libro Jin Jiyan Azadi, “La rivoluzione delle Donne in Kurdistan”, a cura di Istituto Andrea Wolf pubblicato da Tamu.

Relax e Natura

sabato 4, alle 17:30, con ritrovo sul corso Colombo di Oliveri: Escursione al chiaro di Luna a Marinello, a cura dell’Associazione PFM; domenica 5, dalle 09, ai Colli San Rizzo: Escursione sentiero Ziriò – progetto per Boschi e Colline, a cura di ASD ARB Messina.

