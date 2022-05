Capo Peloro, Festival degli Aquiloni 2022: a settembre arriva la 4ª edizione

A Capo Peloro, immersi nella splendida Riserva Naturale di Messina, sta per arrivare il Festival degli Aquiloni 2022; una quarta edizione voluta e organizzata dalla Pro Loco Capo Peloro, che dopo lo stop dovuto al Covid-19, tornerà in spiaggia a far volare aquiloni di ogni forma e colore.

Tra queste pagine, in occasione del Sicily Fest 2022, era stato Nello Cutugno, presidente della Pro Loco Capo Peloro, a darci qualche anticipazione: «stiamo lavorando al restyling di Casa Peloro che si allargherà e sarà aperto anche durante l’inverno e, con la Pro Loco Capo Peloro faremo il Festival degli Aquiloni, che rientrerà in un progetto regionale, che arriverà dopo l’estate». E infatti, il Festival degli Aquiloni 2022 è in arrivo dal 23 al 25 settembre. Ancora nessun dettaglio sul programma.

I Festival degli Aquiloni Capo Peloro

Se vi siete persi le edizioni precedenti del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, qui 5 curiosità da scoprire:

A partire dalla prima edizione del Festival degli Aquiloni, la Pro Loco Capo Peloro ha potuto contare sul sostegno di Ignazio Billera, che promuove e organizza il Festival Internazionale degli Aquiloni a San Vito Lo Capo ; l’idea, infatti, è sempre stata quella di collegare Messina, con un filo invisibile, alle altre coste siciliane che si occupano di queste manifestazioni: in grado di sviluppare turismo di prossimità e non solo.

; l’idea, infatti, è sempre stata quella di collegare Messina, con un filo invisibile, alle altre coste siciliane che si occupano di queste manifestazioni: in grado di sviluppare turismo di prossimità e non solo. Durante il Festival degli Aquiloni, il borgo marinaro di Torre Faro si anima, con visite guidate e aperture speciali , come quella del MACHO : il Museo d’Arte Contemporanea Horcynus Orca.

, come quella del : il Museo d’Arte Contemporanea Horcynus Orca. Tra gli aquiloni più belli e significativi, quello dedicato a Falcone e Borsellino.

Tra gli ospiti delle precedenti edizioni del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro anche Davide Equizzi , 7 volte campione italiano, campione europeo e campione mondiale di volo .

, 7 volte campione italiano, campione europeo e . Se non avete un aquilone, non temete; durante la rassegna vengono organizzati dei laboratori proprio per imparare a costruirli.

A questo link per rimanere aggiornati sull’evento.

