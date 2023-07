Che estate sarebbe senza l’Horcynus Festival di Capo Peloro? Al via la nuova edizione

Da 21 anni a questa parte è appuntamento fisso dell’estate messinese: stiamo parlando dell’Horcynus Festival che torna a Capo Peloro dal 17 luglio al 6 agosto 2023. La rassegna multidisciplinare, quest’anno dedicata alle “Visioni, Immaginare le città del futuro”, è promossa da Fondazione MeSSInA e Fondazione Horcynus Orca.

«L’Horcynus Festival – dice Gaetano Giunta, Fondazione MeSSInA – non è pensato unicamente come rassegna e contenitore artistico, ma vuole rappresentare uno spazio di lavoro e di confronto aperto, tra linguaggi, contesti culturali, saperi economici scientifici e tecnologici, approcci etici ed estetici differenti.

Da anni, infatti, il Festival – continua Giunta – accompagna la vita, l’evoluzione e il processo di internazionalizzazione del Distretto Sociale Evoluto di Messina. Questo evento, inoltre, è alla continua ricerca di strade nuove per contrastare le diseguaglianze economiche, sociali e di riconoscimento dei processi di mutamento climatico, promuovendo metamorfosi per garantire un futuro più giusto».

A Capo Peloro torna l’Horcynus Festival

Cinque le sezioni previste dalla rassegna: Cinema, Musica Nomade, Teatro, Arte Contemporanea, Letteratura del Mediterraneo; e poi ancora il concorso nazionale dedicato ai videoclip musicali, presieduto dallo storico presentatore Carlo Massarini e il Premio Horcynus Orca.

«Questo Festival – aggiunge il Presidente della Fondazione Horcynus Orca, Giuseppe Giordano – è un’occasione per mettere insieme riflessione ed emozione. Grazie alla sinergia di Fondazione MeSSInA, Fondazione Horcynus Orca, Università di Messina e Comune, ancora una volta rendiamo pubblico, con 20 giorni di eventi, lo spirito che accompagna un lavoro quotidiano che vuole promuovere la bellezza e la scienza e siamo certi che, anche quest’anno, il nostro festival contribuirà a ribadire ancora una volta la centralità per il nostro futuro del Mediterraneo e delle politiche che lo riguardano con la consapevolezza di essere, pur nelle diversità, una comunità di destino».

Tra le pellicole che verranno proiettate sul grande schermo allestito all’aperto anche “Song to Song” di Terrence Malick e “Buena Vista Social Club” di Wim Wenders. Tra gli ospiti: Stefano “Cisco” Bellotti (Modena City Ramblers) che sarà in concerto il 26 luglio, alle 22.00, e Marco Cavalcoli vincitore come Miglior Attore Premio UBU 2022 per le sue interpretazioni di “Ashes” e “Ottantanove”.

A questo link per rimanere aggiornati sul programma.

(21)