Messina, concorso di videoclip della Fondazione Horcynus Orca: come partecipare

Dopo “Ophelia” di Alice Albano, la Fondazione Horcynus Orca di Messina prosegue quest’avventura nel mondo del linguaggio cinematografico prestato alla musica, lanciando “Vedere con la Musica”: concorso dedicato ai videoclip dei musicisti emergenti.

«È un concorso che intende contribuire a promuovere sempre di più il ricorso al linguaggio visivo nell’ambito della musica emergente, – dice il direttore artistico Giacomo Farina, che insieme a Luigi Polimeni, cura la sezione musica del Festival –, cosa peraltro resa più agevole dallo sviluppo di una tecnologia accessibile, in grado di supportare le autoproduzioni».

Concorso videoclip Fondazione Horcynus Orca

La giuria del concorso sarà presieduta da Carlo Massarini, noto giornalista e conduttore radiofonico; insieme a lui decreteranno il vincitore: il regista Christian Bisceglia, il fondatore e presidente della CDF records Carmelo Guglielmino, l’operations manager di RadioPalyer Italia Maurizio Gugliotta.

Alla competizione possono partecipare tutti gli artisti e le band residenti in Italia, con video pubblicati non prima dell’1 gennaio 2019 e della durata non superiore agli otto minuti. La domanda dovrà essere inoltrata, insieme al videoclip, entro la mezzanotte dell’1 luglio 2023 all’indirizzo mail: festival@horcynusorca.it. In palio un premio da 2mila euro e la possibilità di esibirisi in concerto, il 3 agosto, durante l’Horcynus Festival 2023.

A questo link il bando completo.

(In foto una scena del backstage del videoclip “Ophelia”)

(5)