Carnevale in nave: i nuovi appuntamenti di Onde Sonore tra divertimento e solidarietà

Anche quest’anno Messina avrà il suo Carnevale… in nave. Presentati questa mattina tre eventi – della rassegna Onde Sonore – che si svolgeranno a bordo della nave Telepass per festeggiare la festa più allegra di sempre. Il ricavato verrà devoluto all’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Nonostante il mare forza 6 degli ultimi mesi, la Caronte & Tourist non si ferma e continua – anche per il mese di febbraio – con la rassegna Onde Sonore. In programma – dal 21 al 24 febbraio – tre eventi dedicati al Carnevale.

Onde Sonore – lo spettacolo dello Stretto

Si è da poco conclusa la sesta edizione di Onde Sonore, con ottimi risultati nonostante le condizioni meteo non favorevoli.

«Chiudiamo la sesta edizione natalizia di Onde Sonore – racconta Tiziano Minuti del Gruppo Caronte Tourist – e presentiamo i nuovi appuntamenti. A dicembre abbiamo raccolto 1.500 euro che sono andati alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e abbiamo sostenuto il pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.

Siamo da una parte soddisfatti perché Onde Sonore è andata bene, nonostante le condizioni meteorologiche non ci abbiano aiutato, dall’altra siamo insoddisfatti perché vogliamo fare di più. Soprattutto perché stiamo parlando di beneficenza.

Nelle prossime settimane, infatti, presenteremo una nuova formula di Onde Sonore.

Sono due i valori aggiunti di questo progetto: accompagnare sul magnifico scenario dello Stretto il viaggio dei nostri clienti e – soprattutto – fare qualcosa di positivo per Messina. Le associazioni che vengono scelte sono legate al territorio locale ma anche a quello nazionale, come l’AISM a cui verranno devoluti i fondi del Carnevale 2020».

Carnevale in nave – gli appuntamenti di febbraio

La rassegna Onde Sonore – sotto la direzione artistica di Max Garrubba – propone tre appuntamenti per festeggiare il Carnevale a Messina a bordo della nave Telepass.

«È il secondo anno da direttore artistico – racconta Max Garrubba – e devo dire che mi trovo davvero bene in questa crew. Si lavora davvero molto bene. Gli appuntamenti in programma sono dedicati a tutti, grandi e piccini».

Gli spettacoli sono previsti per il 21 – 23 – 24 febbraio.

Nel dettaglio:

“Le Portinaie – Drag Queen Show” – 21 febbraio, dalle 18.40 alle 21.15. Uno spettacolo di trasformismo, cabaret e divertimento con Diamanda, Lady Godiva, Lady Aisy, Cherilyn e Doretta.

– 21 febbraio, dalle 18.40 alle 21.15. Uno spettacolo di trasformismo, cabaret e divertimento con Diamanda, Lady Godiva, Lady Aisy, Cherilyn e Doretta. “Festa in maschera per i bimbi” – 23 febbraio, dalle 09.20 alle 18.20. Giochi, animatori e truccatori per festeggiare insieme ai più piccoli il carnevale.

– 23 febbraio, dalle 09.20 alle 18.20. Giochi, animatori e truccatori per festeggiare insieme ai più piccoli il carnevale. “Sonclave” – 24 febbraio, dalle 18.40 alle 21.15. Gruppo di musica caraibica e performance della coppia di danzatori: Aurelio Consalvo e Sebiana Indelicato.

Il prezzo del biglietto è di 5 euro per i concerti e 2,50 per la festa dei bambini. Il ricavato verrà destinato all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

