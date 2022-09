Bolle di sapone, colori, giochi, balli: torna la Giornata del Naso rosso a Messina

Domenica 25 settembre è la Giornata del Naso Rosso, i clown di ViviamoInPositivo (VIP) tornano a Messina, a piazza Cairoli, per regalare ai più piccini una giornata all’insegna del divertimento, tra bolle di sapone, colori, giochi e balli. Obiettivo dell’evento è quello di raccogliere fondi per le attività dell’associazione, che da tempo si occupa di regalare un po’ d’allegria ai bambini nelle corsie degli ospedali e di attività nei paesi in via di sviluppo.

VIP Messina ODV è attiva nel territorio della provincia di Messina dal 2004, si occupa di clownterapia e presta servizio presso l’Ospedale Papardo di Messina nei reparti di Pediatria, Chirurgia Plastica ed Ematologia e, occasionalmente, anche in altre strutture sociosanitarie come la Casa di Ospitalità “Collereale” di Messina. Negli anni ha collaborato anche con, con alcuni enti di Barcellona Pozzo di Gotto e non solo.

L’appuntamento per scoprire i volontari e le loro attività è fissato quindi per domenica 25 settembre a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 20.00 a piazza Cairoli. Tantissime le attività in programma. I volontari clown di VIP MESSINA saranno in piazza con giochi, balli, trucca-bimbi e spettacoli comici e hanno organizzato laboratori per grandi e piccini.

I fondi raccolti nel corso della giornata saranno utilizzati per sostenere i corsi di formazione per i volontari clown delle 71 Associazioni federate presenti in tutta Italia, le missioni organizzate nei paesi in via di sviluppo, i progetti da realizzare nelle scuole. Obiettivo dell’iniziativa è anche quello di far conoscere la clownterapia a un pubblico più vasto.

Giornata del Naso Rosso a Messina: il programma del 25 settembre 2022

Ore 9:00 Accoglienza;

Ore 10:00 Presentazione dell’associazione VIP MESSINA ODV;

Ore 11:00 Spettacolo comico;

Ore 12:00 Balli;

Ore 13:00 pausa pranzo;

Ore 14:00 Balli;

Ore 15:00 truccabimbi/tattoo bimbi e palloncini;

Ore 16:00 /17:00 Spettacolo comico;

Ore 18:00 Balli;

Ore 20:00 Saluti e ringraziamenti.

(3)