Al via il Messina Wine Fest: i locali in cui degustare il vino

Quasi tutto pronto per la prima edizione del Messina Wine Fest: rassegna dedicata al vino, ma anche all’innovazione e al confronto con 50 produttori siciliani che incontreranno 20 buyer internazionali, provenienti da Olanda, Inghilterra, Svizzera, Romania, Norvegia, Croazia, Bosnia e Cina.

Fittissimo il calendario di eventi, dal 15 al 17 giugno, organizzati da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con il Comune di Messina e con Unioncamere Sicilia. Tra gli appuntamenti: il “Buyers vinery tour” che farà scoprire agli investitori stranieri i vigneti delle tre Doc messinesi (Faro, Mamertino e Malvasia); e “Winnovation” in cui interverranno Roberta Salomone, ordinario di Scienze merceologiche, Sustainability Lab del dipartimento di Economia e prorettore dell’Università di Messina; Salvatore Zappalà, ceo di Millasensi; Rovena Raymo, responsabile marketing della Simone Gatto srl; Giuseppe Ioppolo, ordinario di Scienze merceologiche all’Università di Messina.

«Condurre gli imprenditori sulla via della cooperazione – dicono Davide Blandina, presidente del Gruppo giovani imprenditori di Sicindustria Messina, e Nicola Nicosia, presidente di MeWi – è il nostro obiettivo principale e la partecipazione delle tre denominazioni e del tessuto più bello della ristorazione messinese costituisce, per noi, un ottimo punto di partenza. Questi sono i progetti realizzabili. Noi crediamo fortemente nei sistemi di Open Innovation, capaci di mettere insieme associazioni, pubblica amministrazione e privati, base per il Partenariato Pubblico Privato (PPP)”.

«Far toccare con mano la bellezza delle nostre colture ai buyer internazionali – aggiunge Giada Platania, responsabile dell’area internazionalizzazione di Sicindustria/Een – è un modo concreto per creare relazioni commerciali e solide partnership con le nostre imprese. Sicindustria, anche in qualità di partner di Een, la più grande rete europea che aiuta le pmi a crescere, innovarsi e internazionalizzarsi, ormai da 15 anni supporta le imprese affinché si affermino sui mercati internazionali e lo fa sempre coinvolgendo tutti i principali stakeholder. In quest’ottica, il Messina Wine Fest rappresenta un’occasione unica, perché accende i riflettori su uno dei comparti di maggior pregio della nostra economia, ossia quello del vino».

Messina Wine Fest: il programma

Un festival diffuso per confrontarsi sulle eccellenze del territorio. Il programma della prima edizione del Messina Wine Fest:

16 giugno, dalle 10.00 alle 13.00, alla Camera di Commercio: “Winnovation”, modera i lavori Davide Blandina;

17 giugno, dalle 10.00 alle 13.00, al Marina del Nettuno: “SpotyWine”, con i rappresentanti dei Consorzi DOC, Dos Sicilia, Slow Food, Idimed, Università di Messina, Sace e la Camera di Commercio italiana a Chicago Midwest.

Insieme agli incontri, gli interessati potranno assaggiare i vini selezionati dal Messina Wine Festival nei seguenti locali di Messina:

