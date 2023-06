Messina Wine Festival, Nicola Nicosia: «Il vino è un patrimonio che va tutelato»

Al Marina del Nettuno arriva la prima edizione del Messina Wine Festival, promosso dall’Associazione MeWi di Messina e da Sicindustria Giovani Messina, con la co-progettazione del Comune di Messina e di Sicindustria e del sistema di internazionalizzazione Enterprise Europe Network, sempre di Sicindustria e Unioncamere Sicilia.

«Un festival che ha due anime molto verticali – racconta il presidente di MeWi Messina, Nicola Nicosia –, un’anima B2B commerciale, con l’incoming di circa 18 buyer internazionali provenienti, tra gli altri paesi, dalla Svizzera, dalla Norvegia, da Cipro e anche un consorzio dalla Cina. I buyer avranno la possibilità di incontrare gli imprenditori del territorio.

L’obiettivo – prosegue Nicosia –, è quello di rendere concreta la parola internazionalizzazione. Tutto ciò è stato possibile grazie all’Enterprise Europe Network di Sicindustria che ha messo a disposizione una piattaforma di business matching molto importante».

La prima edizione del Messina Wine Festival

Dal 15 al 17 giugno, la città dello Stretto avrà la possibilità di far conoscere le sue eccellenze: le DOC messinesi, quindi il Faro, la Malvasia e il Mamertino. «Il vino oggi – continua il presidente di MeWi Messina – è una leva incredibile per l’espressione delle potenzialità siciliane, ma soprattutto di Messina che vede tre consorzi operare al suo interno. L’enoturismo e la sostenibilità sono temi centrali dell’economia; e poi il vino è il tessuto connettivo delle persone, che crea grandi opportunità di scoperta. Un patrimonio che va tutelato e promosso».

«Il Messina Wine Festival – aggiungeil presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Sicindustria Messina, Davide Blandina – è una grande possibilità per i giovani imprenditori, non solo per far conoscere il nostro territorio, ma anche il processo di internazionalizzazione».

La prima edizione del Messina Wine Festival prevede momenti diversi alcuni dedicati agli imprenditori del settore Ho.Re.Ca. (Hospitality, Restaurant, Cafè), e altre aperte alle cosiddette degustazioni walk around in cui tutti gli interessati potranno assaggiare i vini selezionati in diversi locali della città. A questo link il programma completo e i biglietti. Dopo il Messina Wine Festival, verranno presentati un laboratorio e un cilab (un club dedicato agli amanti del vino).

(In foto, da sinistra Nicola Nicosia e Davide Blandina)

