Affacciata sui laghi di Ganzirri c’è la Casa della Musica e delle Arti: la rassegna

Lontana dal caos di Messina, affacciata sui laghi di Ganzirri, spunta la Casa della Musica e delle Arti “Giuseppe e Rosa Uccello”, che riapre le porte per la nona edizione di “Agosto a Villa Rosa”. Sono le “Visioni dello Stretto” il tema scelto per il 2023, declinato in diversi linguaggi.

«Miti, leggende, storie e personaggi “strettesi” – si legge nella nota – saranno al centro di incontri tra arte, letteratura, teatro e musica, secondo quelli che furono gli interessi di Giuseppe Uccello, storico presidente dell’Accademia Filarmonica, e di Rosa La Rosa Uccello, indimenticata soprano e docente di canto, ai quali è intitolata l’associazione e nella cui casa si svolge la rassegna».

Sui laghi di Ganzirri c’è la Casa delle Arti

Sette gli appuntamenti in programma, ideati da Daniela Uccello, fondatrice e direttrice artistica della Casa della Musica e delle Arti, e realizzati in sinergia con il Museo Regionale, l’Associazione Culturale Antonello da Messina, il Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani e l’Istituto Comprensivo “Battisti-Foscolo”.

Si comincia venerdì 28 luglio, alle 18.30, con “Badiazza. Miti e leggende dello Stretto (da Giuseppe Cavarra”), adattamento e regia di Francesco Coglitore, voci Gianni Di Giacomo e Francesco Coglitore, interventi musicali Domenico Feminò; seguirà la proiezione di “Il mito distrutto”, docufiction di Francesco Coglitore.

Il programma:

mercoledì 2 agosto , alle 18.30: presentazione del libro “Spigolature peloritane”, (Pungitopo, Messina 2022) del giornalista Marcello Mento che dialogherà con Alba Crea ; gli interventi musicali saranno di Giovanni Renzo ;

, alle 18.30: presentazione del libro “Spigolature peloritane”, (Pungitopo, Messina 2022) del giornalista che dialogherà con ; gli interventi musicali saranno di ; mercoledì 9 agosto , 18.30: recital “Il tempo non (r)esiste” di e con Marica Roberto , attrice teatrale e autrice della silloge poetica (Premio Montag 2022); con lei converserà Pinella Venuti Bonanno .

, 18.30: recital “Il tempo non (r)esiste” di e con , attrice teatrale e autrice della silloge poetica (Premio Montag 2022); con lei converserà . domenica 13 agosto , alle 18.30, la pianista Loredana Brigandì in concerto con musiche di Friedrich Kuhlau, Robert Schumann e Franz Liszt.

, alle 18.30, la pianista in concerto con musiche di Friedrich Kuhlau, Robert Schumann e Franz Liszt. mercoledì 23 agosto , alle 18.30, per “Santa Rosa – Festa in Villa”: da Bach al jazz Ricordando Anna Laura La Torre, pianista recentemente scomparsa, con Daniela Uccello soprano, Andrea Ricciardi pianoforte, Maria Ciavatta e Francesco Di Giacinto violini, Riccardo Savioli saxofono.

, alle 18.30, per “Santa Rosa – Festa in Villa”: da Bach al jazz Ricordando Anna Laura La Torre, pianista recentemente scomparsa, con soprano, pianoforte, e violini, saxofono. domenica 3 settembre , alle 10.00: Caccia ai tesori del Museo di Messina , una “caccia al tesoro” per scoprire e ammirare le meraviglie del MuMe a favore della onlus SOS Villaggi dei Bambini; introdurrà Alessia Franco , faranno da Ciceroni gli studenti dell’IC Battisti-Foscolo in un percorso dall’archeologia ai capolavori dell’età moderna.

, alle 10.00: , una “caccia al tesoro” per scoprire e ammirare le meraviglie del MuMe a favore della onlus SOS Villaggi dei Bambini; introdurrà , faranno da in un percorso dall’archeologia ai capolavori dell’età moderna. domenica 10 settembre, alle 18.30: conferimento della Targa “Casa della Musica e delle Arti”, assegnata negli anni scorsi a personalità illustri come la scrittrice Nadia Terranova, la chimica Luisa De Cola e il compositore Giacomo Manzoni. Quest’anno la riceverà Giuseppe Carbone, ballerino messinese di fama internazionale, coreografo, già direttore del Corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, che sarà intervistato da Milena Romeo. Nell’occasione verrà presentato il libro di Antonino Schilirò Milano “Milano e La Scala (1778-1920). Nascita dell’industria lirica” (Sefer, Milano 2022); dialogheranno con l’autore Alba Crea e Daniela Uccello.

Gli eventi sono riservati ai soci e ai loro ospiti. Chi vorrà partecipare e non è ancora iscritto, potrà farlo la sera stessa prima degli incontri. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: casadellamusicaedellearti@gmail.com.

La Casa della Musica e delle Arti “Giuseppe e Rosa Uccello” Villa Rosa, si trova presso la Salita Pozzicello, 13 – Serri di Ganzirri.

