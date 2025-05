A Santo Stefano Medio torna l’Infiorata: il villaggio si veste di fiori per raccontare la speranza

Ha preso il via ieri, nel villaggio di Santo Stefano Medio, nella zona sud di Messina, l’ottava edizione della “Infiorata”, un evento che è diventato ormai un appuntamento molto atteso e amato non solo dai residenti della zona ma da tutta la città dello Stretto, attirando centinaia di visitatori.

L’Infiorata a Santo Stefano Medio si inserisce nel programma di eventi organizzati per la festa di Santa Maria dei Giardini, rafforzando il legame tra tradizione religiosa, comunità e bellezza artistica. Quest’anno l’iniziativa si tinge di un significato ancora più profondo con il tema “Testimoni di Speranza”, ispirato al Giubileo Ordinario della Speranza proclamato da Papa Francesco.

Tappeti di fiori e quadri artistici accompagnano i visitatori lungo le vie del villaggio, dando vita ad un colorato percorso a cielo aperto. Tutto è realizzato con petali, foglie e altri elementi naturali che, insieme, ritraggono figure emblematiche che, con la loro vita e il loro esempio, hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’umanità. Dai volti noti dei santi alle immagini intense di Papa Francesco, Lady Diana, Nelson Mandela e Mahatma Gandhi: ogni composizione è un inno visivo alla speranza, alla resilienza e alla solidarietà.

Merito di questa meraviglia va a tutti i volontari che, con dedizione, tecnica e passione, hanno dato vita, anche quest’anno, a un viaggio artistico e spirituale.

L’Infiorata a Santo Stefano Medio prosegue oggi, domenica 11 maggio, con la possibilità di visita dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 fino a mezzanotte. Per facilitare l’accesso all’evento, i visitatori potranno parcheggiare sul lungomare di Santa Margherita. Da lì sarà possibile raggiungere Santo Stefano Medio grazie alla linea 4 e a un servizio navetta dedicato messo a disposizione dall’ATM, con partenza dal lungomare di S. Margherita (nei pressi dell’area di servizio) e arrivo in Piazza Pioppo.

Ma l’esperienza non finisce con la passeggiata tra le opere floreali: al termine del percorso, l’atmosfera si scalda con musica dal vivo. Questa sera si esibiranno gli Ever White, regalando una serata all’insegna della buona musica. A rendere il tutto ancora più gustoso, la possibilità di assaporare una rinfrescante limonata e della pizza in pala preparata al momento.

Un evento che unisce arte, spiritualità e convivialità, rendendo Santo Stefano Medio un luogo dove la speranza non solo si celebra, ma sboccia in ogni petalo.

Foto di Alessio Gennaro

(14)