A Sant’Andrea di Rometta la 43ª edizione della Fagiolata Sabatina: appuntamento il 12 settembre

È tutto pronto nel suggestivo borgo Sant’Andrea di Rometta per la 43ª edizione della Fagiolata Sabatina. L’appuntamento è per sabato 12 settembre, a partire dalle ore 21. Una serata in cui la tradizione gastronomica si unirà alla musica e alla voglia di stare insieme prima della fine ufficiale dell’estate.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Sabatina APS, con Tradimalt come main sponsor, e gode del patrocinio dell’Assessorato regionale allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo, del Comune di Rometta e dell’UNPLI.

Ad accompagnare la serata sarà l’Orchestra Popolare Sabatina, formazione composta dai Sesta Marcia & Friends, che proporrà lo spettacolo musicale “Buon Vento”: un viaggio nella musica e nella cultura popolare, pensato per fare da colonna sonora a una delle feste più caratteristiche del territorio.

«Arrivare alla 43ª edizione è un risultato che ci riempie di orgoglio – dichiara Emanuele Borghetti, Presidente della Pro Loco Sabatina APS -. La Fagiolata appartiene alla nostra storia e alla nostra comunità, ma vogliamo che continui a guardare al futuro. Per questo abbiamo voluto costruire una serata che unisse la tradizione gastronomica alla musica e allo spettacolo, mantenendo però al centro lo spirito autentico della manifestazione: stare insieme e valorizzare il nostro territorio».

Particolare significato assume anche la collaborazione con le istituzioni e con le realtà private che hanno scelto di sostenere l’iniziativa. Il patrocinio dell’Assessorato regionale allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo e del Comune di Rometta, insieme al sostegno di Tradimalt, confermano l’importanza di una manifestazione che, oltre a custodire una tradizione, contribuisce alla promozione culturale e turistica del territorio.

Appuntamento, dunque, sabato 12 settembre alle ore 21 a Sant’Andrea di Rometta, per una nuova edizione della Fagiolata Sabatina: una serata in cui sapori, musica e tradizione torneranno a incontrarsi.

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