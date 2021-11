Potatura artistica e sculture: per Natale una mostra al Parco “Aldo Moro” di Messina

Tra gli eventi per il Natale 2021 il Comune di Messina ha pensato anche a una mostra d’arte al Parco “Aldo Moro”. Per realizzarla, Palazzo Zanca ha lanciato due avvisi di manifestazione d’interesse indirizzati a scultori e ad artisti del verde, in grado di trasformare una siepe in un’opera d’arte. Ognuno può presentare una o più opere da esporre a partire dal 20 dicembre 2021. Vediamo i dettagli del bando, la scadenza e come partecipare.

Situato sul viale Regina Elena, il parco “Aldo Moro” è stato dato in gestione al Dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico nel 2018 dopo anni di abbandono. La zona era stata affidata inizialmente all’INGV, ma presto abbandonata all’incuria. Dopo diversi tira e molla tra l’Istituto e le varie amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso del tempo, si è trovato un accordo e oggi, da circa tre anni, è nelle mani del Comune.

Oggi Palazzo Zanca ha intenzione di realizzare al suo interno un “Parco della Scultura: l’arte nel verde pubblico” nell’ambito del programma ForestaME. Proprio questo Natale potrebbe essere l’occasione per il lancio della nuova area museale. Il Comune chiede quindi agli artisti e in particolare agli scultori e a chi si occupa di arte topiaria a Messina di donare una o più opere all’iniziativa, che saranno esposte a partire dal 20 dicembre.

Come partecipare al bando: domanda, tempi e scadenza

Tutti gli artisti che desiderano donare una loro opera scultorea per l’esposizione permanente in parola dovranno segnalare la propria disponibilità inviando quanto segue:

Descrizione sintetica dell’opera da donare, evidenziano le dimensioni e allegando almeno due immagini. Per le opere scultore è necessario indicare anche il materiale utilizzzato; Dichiarazione della Liberatoria all’esposizione dell’opera personale senza alcuno scopo di lucro, allegato A; Documento di identità.

La scadenza dei due bandi per partecipare alla mostra al parco “Aldo Moro” di Messina è fissata alle ore 18.00 del 5 dicembre 2021. Le istanze di partecipazione vanno inviate entro tale data all’indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.messina.it e pc a assessorato.cultura@comune.messina.it

I due avvisi di manifestazione di interesse sono scaricabili a questi link: sculture; arte topiaria. Il materiale completo è invece disponibile sul sito del Comune di Messina.

«Qualora le opere offerte fossero di numero superiore alla disponibile di spazio aperto – spiegano da Palazzo Zanca –, sarà effettuata una selezione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, che si avvarrà dell’ausilio di una commissione di esperti in materia, all’uopo costituita che valuterà tra le opere proposte quelle ritenute più pregevoli e significative o più interessanti e innovative».

