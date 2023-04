Tutto Eventi Speciale Pasqua e Pasquetta 2023: cosa fare a Messina durante le feste

Ci siamo Pasqua e Pasquetta 2023 sono arrivate e le nuvolette degli ultimi giorni non fanno ben sperare, del resto a Messina è sempre così: le sfortune non ci danno tregua, peddire. Il maltempo però non ferma gli incontri, le feste a tema, le mostre; per questo arriva “Tutto Eventi” la guida alle cose da fare a Messina durante il weekend lungo di Pasqua e Pasquetta 2023.

Tra gli eventi da suggerire: la festa di domenica 9 aprile al Retronouveau in cui si presenta “Vento Piano” l’ep di Jacopo Delvento (in foto). Non solo musica però, perché durante la serata sarà possibile visitare “Into The Dream”, mostra di Valeria Macadino e Monica Russo, assistere alla proiezione del cortometraggio di Leonardo Mercadante e ascoltare le storie di Tuma Records. Se invece avete voglia di tornare al Centro Multiculturale Officina questo è il weekend giusto perché sempre domenica 9 aprile, dalle 22.00, riaprono le porte di uno dei locali più amati dai messinesi per “La Tana del Biankoniglio”, a cura di Kissene Frega.

Tutto Eventi: Pasqua e Pasquetta 2023 a Messina

E se invece avete voglia di fare la tipica scampagnata, potreste andare a Marinello a godervi la Pasqua e la Pasquetta 2023 dei ragazzi di Piro Piro (che sono gli stessi che organizzavano la sempre amata Pasquetta Rock di Furnari). Se invece avete solo voglia di relax il Museo Regionale di Messina sarà aperto domenica 9 e lunedì 10, dalle 09 alle 13, o potete sempre seguire i nostri consigli per trascorrere al meglio le feste che valgono tutti gli anni (soprattutto l’ultimo). Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina per il weekend di Pasqua e Pasquetta che va da venerdì 7 a lunedì 10 aprile 2023:

Concerti

venerdì 7 aprile, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Marco J & The Jaywalkers in concerto

di Barcellona: in concerto sabato 8 aprile, alle 18.00, allo Sharaba di Barcellona: Mish Mash Contest – Figli delle Stelle.

Libri

venerdì 7 aprile, alle 19.00, all’ Officina del Sole : presentazione di “Il Possente Cavaliere” (Edizioni Smasher, 2022) di Leonardo Mercadante e Valentina Perrone ;

: presentazione di “Il Possente Cavaliere” (Edizioni Smasher, 2022) di e ; sabato 8 aprile, alle 18.00, alla Feltrinelli: presentazione di “Elisabetta” (Albatros Edizioni, 2022) di Vincenzo Cocivera. Dialoga con l’autore Alice Carbonaro.

Incontri e laboratori

venerdì 7 aprile, dalle 09.30, presso I Fratelli Gulletta di Ortoliuzzo : “Orto a porte aperte“, incontro sulla coltivazione di piccoli orti domestici;

: “Orto a porte aperte“, incontro sulla coltivazione di piccoli orti domestici; sabato 8 aprile, dalle 10.00 alle 12.00, alla libreria Colapesce : secondo appuntamento con “materia sconosciuta”, laboratorio di fotografia autoriale a cura di Arturo Russo . Per partecipare contattare il numero: 320 3510325;

: secondo appuntamento con “materia sconosciuta”, laboratorio di fotografia autoriale a cura di . Per partecipare contattare il numero: 320 3510325; sabato 8 aprile, alle 18.00, alla libreria Colapesce: Let’s Talk – Cerchi Aperti: Pratiche Femministe Libere, incontro su “Rappresentazione del genere nel cinema e nelle serie tv, riflessioni sul male gaze e female gaze”, con la sceneggiatrice Alessia Rotondo. A cura di Non Una di Meno.

Mostre

fino a venerdì 7 aprile, alla Biblioteca Regionale : “La presenza militare a Messina dall’Unità d’Italia ad oggi”. La mostra è visitabile dalle 09.00 alle 12.00;

: “La presenza militare a Messina dall’Unità d’Italia ad oggi”. La mostra è visitabile dalle 09.00 alle 12.00; fino a venerdì 7 aprile, alla galleria Spazioquattro : “Fuoco, colore, segni”, mostra di ceramica di Nino Martino ;

: “Fuoco, colore, segni”, mostra di ceramica di ; fino a sabato 8 aprile, alla Mondadori : “Anatomia dell’anima. Le forme dell’essere” mostra di Vincenzo Magro , a cura di Mariateresa Zagone ;

: “Anatomia dell’anima. Le forme dell’essere” mostra di , a cura di ; sabato 8 aprile, alle 17.30, alla galleria Spazio Macos : vernissage di “Omaggio a Picasso”, collettiva in occasione del 50esimo anniversario dalla morte di Pablo Picasso , a cura di Mami Costa . La mostra sarà visitabile fino al 16 aprile, dalle 17.00 alle 19.00;

: vernissage di “Omaggio a Picasso”, collettiva in occasione del 50esimo anniversario dalla morte di , a cura di . La mostra sarà visitabile fino al 16 aprile, dalle 17.00 alle 19.00; sabato 8 aprile, alle 18.00, all’ EXANTE galleria in via Nicola Fabrizi 7: vernissage di “Mistica Nucleari Dalì”, a cura di GAS Collettivo d’arte indipendente ;

in via Nicola Fabrizi 7: vernissage di “Mistica Nucleari Dalì”, a cura di ; fino al 15 aprile, alla galleria COCCO – Arte contemporanea : “Lunaria”, mostra di Renato Romeo , a cura di Laura Faranda . La galleria resterà chiusa venerdì 7 e lunedì 10 aprile;

: “Lunaria”, mostra di , a cura di . La galleria resterà chiusa venerdì 7 e lunedì 10 aprile; fino al 30 aprile, al Teatro dei Tre Mestieri: “Cromatismi Sonori”, mostra di pittura di Federica Fornaro, a cura di Dania Mondello.

Teatro e Danza

venerdì 7 aprile, alle 20.00, a Il Cortile Segreto: “Venerdì della passione“, dj set a cura di Turki Stan e Morgan Maugeri, performance a cura di Lelio Naccari e Marika Di Bella, piropoesia a cura di Carlos Mambo, installazioni a cura del Collettivo Festanera.

Cinema

da venerdì 7 a domenica 9 aprile, alle 18.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Quando” di Walter Veltroni, con Neri Marcorè e Valeria Solarino;

per il : “Quando” di Walter Veltroni, con Neri Marcorè e Valeria Solarino; da venerdì 7 a domenica 9 aprile, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “EO” diretto da Jerzy Skolimowski.

Serate Danzanti

venerdì 7 aprile, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap”, dj set a cura di Sandro Inturri , special guest Francesco Farfa ;

: “Mind The Gap”, dj set a cura di , special guest ; sabato 8 aprile, alle 22.30, al Retronouveau : “Tutta Colpa degli anni ’90”, festa a tema. Dj set a cura di Davide Patania e Daniele Giustra ;

: “Tutta Colpa degli anni ’90”, festa a tema. Dj set a cura di e ; sabato 8 aprile, alle 23.00, all’Area Ex Pirelli di Villafranca, OMD presenta: “The Pink Easter”, dj set a cura di La Marzièn, Ale Farix, Anto CZ.

Natura e Relax

sabato 8 aprile, dalle 10.00, con ritrovo all’Argimusco: “Il bosco di Malabotta e le rocce misteriose dell’Argimusco”, escursione a cura di Sharing Sicily. A questo link per partecipare.

Pasqua e Pasquetta 2023 a Messina

da sabato 8 a lunedì 10 aprile: Pasqua sui Nebrodi tra Trekking Tradizioni e Gastronomia , a cura dell’ Associazione La Stretta . A questo link per maggiori informazioni;

, a cura dell’ . A questo link per maggiori informazioni; domenica 9 e lunedì 10 aprile, dalle 09.00 alle 13.00, il Museo Regionale di Messina sarà aperto;

sarà aperto; domenica 9 aprile, dalle 18.00, al Perditempo di Barcellona: festa di Pasqua , dj set a cura di Zoess ;

di Barcellona: , dj set a cura di ; domenica 9 aprile, dalle 20.00, al Retronouveau : Delvento live in band per la presentazione dell’EP “Vento Piano”; mostra d’arte a cura di Valeria Macadino e Monica Russo ; proiezione del cortometraggio di Leonardo Mercadante ; The Jester , La Stanza della Nonna , Basiliscus P , Novo ; The Whipped Dream , talk a cura di Laura Lipari , ituoigelatinipreferiti (LaPodZine), dj set a cura di Davide Patania . Evento a cura di Testa Riccia Dischi e Art Show di Arturo Morano , in collaborazione con Tuma Records e Retronouveau ;

: per la presentazione dell’EP “Vento Piano”; mostra d’arte a cura di e ; proiezione del cortometraggio di ; , , , ; , talk a cura di , (LaPodZine), dj set a cura di . Evento a cura di e di , in collaborazione con e ; domenica 9 aprile, dalle 18.00, al Piro Piro di Marinello: Piro Piro Resident Dj Set ;

di Marinello: ; domenica 9 aprile, alle 22.30, al Centro Multiculturale Officina : “La Tana del Biankoniglio”, a cura di Kissene Frega ;

: “La Tana del Biankoniglio”, a cura di ; lunedì 10 aprile, dalle 16.00, al Piro Piro di Marinello: Pasquetta Insieme , live music con il Collettivo La Scoteca ;

di Marinello: , live music con il ; domenica 9 e lunedì 10 aprile, al Parco Museo Jalari : Pasqua e Pasquetta 2023;

: Pasqua e Pasquetta 2023; lunedì 10 aprile, alle 09.00, con ritrovo di fronte al Parco Urbano di Acquedolci: Pasquetta 2023, scampagnata e trekking alla Sughereta di Caronia, a cura dell’Associazione PFM. A questo link per maggiori informazioni.

Prossimi eventi a Messina

martedì 11 aprile, alle 18.00, a Villa Cianciafara : presentazione del libro “Il pranzo” (Edas Editore, 2023) di Giuseppe Amedeo Mallandrino Cianciafara . Dialoga con l’autore Milena Romeo ;

: presentazione del libro “Il pranzo” (Edas Editore, 2023) di . Dialoga con l’autore ; mercoledì 12 aprile, alle 17.00, presso la sede di “Amici dello Jaci“, in via Università 2: “La periferia e la città: la casa del Cavaliere” con Pier Paolo Zampieri.

