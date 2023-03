Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel primo weekend di primavera

Finalmente è arrivato quel periodo dell’anno in cui è legale cantare È la primavera di Marina Rei: un pezzo comunque orecchiabile che ti fa venire voglia di prendere giacca e borsa e uscire; così arriva “Tutto Eventi“, la rubrica del venerdì che seleziona gli eventi e le cose da fare a Messina durante il weekend, il primo di primavera.

Tra i suggerimenti: “La festa di primavera“ al Cortile Segreto; una nuova produzione del Collettivo Festa Nera, che dopo la celebrazione della donna tutti in gonna, ci farà sbocciare. L’appuntamento è per stasera, alle 20.30. A farvi ballare ci pensa Alessandro Turchi detto anche Turki Stan. Il secondo appuntamento è domenica 26, dalle 09.30, tra via Laudamo e via Casalaina con “Uso e Riuso” (in foto, l’iniziativa di dicembre) per godersi il primo sole di primavera, libri, accessori vintage e un po’ di amici.

Tutti gli eventi del weekend a Messina

E poi ancora la Giornata FAI di Primavera che vi porta in un museo dentro il Museo Regionale; il concerto dei Whistling Heads al Perditempo di Barcellona, l’inaugurazione della mostra di Vincenzo Magro, a cura di Mariateresa Zagone, alla Mondadori e “ION”, lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Dino Lopardo ai Magazzini del Sale. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina durante il weekend che va da venerdì 24 a domenica 25 marzo 2023;

Concerti

venerdì 24, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: The Whistling Heads in concerto;

di Barcellona: in concerto; sabato 25, alle 18.00, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : “Buon compleanno Rach! – Omaggio a Rachmaninov nel 150esimo anniversario della nascita”, con Pasquale Iannone al pianoforte;

per l’ : “Buon compleanno Rach! – Omaggio a Rachmaninov nel 150esimo anniversario della nascita”, con al pianoforte; domenica 26, alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo : “Diario del tempo che verrà”, con l’ UmbriaEnsemble composta da; Giovanni Mareggini al flauto, Luca Ranieri alla viola, Maria Cecilia Berioli al violoncello e Ketty Teriaca al pianoforte. Musiche di Marco Betta;

per la : “Diario del tempo che verrà”, con l’ composta da; al flauto, alla viola, al violoncello e al pianoforte. Musiche di Marco Betta; domenica 26, alle 21.00, allo Sharaba di Barcellona: Emanuele Colandrea in concerto.

Libri

sabato 25, alle 18.30, alla Feltrinelli : presentazione del libro “La misteriosa scomparsa di Don Vito Trabìa” (Newton Compton Editori, 2022) di Sebastiano Ambra . Dialogano con l’autore Milena Romeo , Eliana Camaioni e Placido Sturiale ;

: presentazione del libro “La misteriosa scomparsa di Don Vito Trabìa” (Newton Compton Editori, 2022) di . Dialogano con l’autore , e ; domenica 26, alle 18.00, allo Spazio Lilla in via Martinez 11: presentazione del libro “Oggi è la mia festa” (Kalos, 2022) di Claudia Terranova. Dialoga con l’autrice Mario Falcone, letture a cura di Roberta Catanese.

Incontri e Laboratori

venerdì 24, alle 18.00, alla Biblioteca “ Penny Wirton “ di Giostra : ultimo appuntamento con “materia sconosciuta”, laboratorio di fotografia autoriale a cura di Arturo Russo ;

“ “ : ultimo appuntamento con “materia sconosciuta”, a cura di ; sabato 25, alla Piccola Officina delle Arti : letture animate e laboratorio creativo , a cura di Valeria Alessi e Giuseppe Lisciotto. Previsti due gruppi: alle 09.30 e alle 11.30. A questo link per partecipare;

: , a cura di e Giuseppe Lisciotto. Previsti due gruppi: alle 09.30 e alle 11.30. A questo link per partecipare; domenica 26, alle 10.00, a piazza dell’Angelo a Torre Faro : Assemblea No Ponte ;

: ; domenica 26, alle 10.00, alla Piccola Officina delle Arti – OpuntiaOFF : “Intrecci”, laboratorio di tessitura a telaio , a cura di Paola Costanzo ;

: “Intrecci”, , a cura di ; sabato 25, alle 16.00, al Salone della CGIL in via Peculio Frumentario 6: terzo appuntamento con “La felicità è rivoluzionaria“, promosso da Cambiamo Messina dal Basso. Intervengono: Tiziana Barillà , Berardino Palumbo , Corrado Speziale ;

in via Peculio Frumentario 6: terzo appuntamento con “La felicità è rivoluzionaria“, promosso da Cambiamo Messina dal Basso. Intervengono: , , ; sabato 25, alle 19.00, al Mercato Coperto Muricello: R-Esistenza Poetica.

Mostre

venerdì 24, alle 20.30, al Teatro dei 3 Mestieri: vernissage di “Cromatismi sonori”, mostra di pittura di Federica Fornaro , a cura di Dania Mondello . L’esposizione sarà visitabile fino al 30 aprile 2023;

, a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 30 aprile 2023; sabato 25, alle 17.30, alla galleria Spazio Macos: vernissage di “Personale a 3”, collettiva di pittura e fotografia con le opere di Carmen Casale , Ida Fisco , Laura Adriana Marrelli , a cura di Mamy Costa . La mostra sarà visitabile fino al 2 aprile 2023;

, , , a cura di . La mostra sarà visitabile fino al 2 aprile 2023; sabato 25, alle 18.30, alla Mondadori : vernissage di “Anatomia dell’anima. Le forme dell’essere”, con le opere di Vincenzo Magro , a cura di Mariateresa Zagone . La mostra sarà visitabile fino all’8 aprile 2023;

: di “Anatomia dell’anima. Le forme dell’essere”, con le opere di , a cura di . La mostra sarà visitabile fino all’8 aprile 2023; fino al 29 marzo, al Panama Bistrot : “Japan-ga” mostra fotografica di Federico Russo ;

: “Japan-ga” di ; fino al 31 marzo, alla galleria Spazioquattro in via Ghibellina 120: “Nel principio”, mostra di scultura e illustrazione di Antonino Amato ;

in via Ghibellina 120: “Nel principio”, di ; fino al 31 marzo, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo“: “Superserie Madonne” con le opere di Michel Oz , a cura di Carlo Ciuffo ;

“Giacomo Longo“: “Superserie Madonne” con le opere di , a cura di ; fino al 15 aprile, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea , in via Todaro 22: “Lunaria” con le opere di Renato Romeo , a cura di Laura Faranda ;

, in via Todaro 22: “Lunaria” con le opere di , a cura di ; fino al 30 aprile, al Museo del Novecento: “Verso_Altrove. Appunti di viaggio” con le opere di Michela Sbulez.

Teatro e Danza

venerdì 24 e sabato 25, alle 21.00, e domenica 26, alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele : “Quasi amici”, dal film “Intouchables” di Eric Toledano e Olivier Nakache, adattamento e regia di Alberto Ferrari , con Massimo Ghini e Paolo Ruffini . Produzione Enfi Teatro ;

: “Quasi amici”, dal film “Intouchables” di Eric Toledano e Olivier Nakache, adattamento e regia di , con e . Produzione ; sabato 25, alle 19.00, al Circolo delle lucertole di Barcellona: “Open Mic Night”, esibizioni aperte a tutti . A questo link per maggiori informazioni;

di Barcellona: “Open Mic Night”, . A questo link per maggiori informazioni; sabato 25, alle 21.00, e domenica 26, alle 18.30, ai Magazzini del Sale: “Ion” scritto e diretto da Dino Lopardo, con Alfredo Tortorelli, Lorenzo Garufo, Iole Franco. Produzione GommalaccaTeatro/Dino Lopardo/Collettivo ITACA.

Cinema

da venerdì a domenica 26, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Delta” con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio . Regia di Michele Vannucci . Previsti due spettacoli alle 16.45 e alle 18.45;

per il : “Delta” con e . Regia di . Previsti due spettacoli alle 16.45 e alle 18.45; venerdì 24, alle 20.45, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “The Whale” diretto da Darren Aronofsky , con Brendan Fraser . Versione originale sottotitolata;

per il : “The Whale” diretto da , con . Versione originale sottotitolata; sabato 25 e domenica 26, alle 16.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “The Whale” diretto da Darren Aronofsky , con Brendan Fraser ;

per il : “The Whale” diretto da , con ; sabato 25 e domenica 26, al Multisala Iris : “Louis Tomlinson. All Of Those Voices” regia di Charlie Lightening, previsti due spettacoli alle 18.00 e alle 21.00;

: “Louis Tomlinson. All Of Those Voices” regia di Charlie Lightening, previsti due spettacoli alle 18.00 e alle 21.00; sabato 25 e domenica 26, al Screen Cinema : “Louis Tomlinson. All Of Those Voices” regia di Charlie Lightening, previsti due spettacoli alle 18.00 e alle 20.15;

: “Louis Tomlinson. All Of Those Voices” regia di Charlie Lightening, previsti due spettacoli alle 18.00 e alle 20.15; sabato 25 e domenica 26, alle 16.00, al Multisala Iris: “Libera Nos. Il trionfo sul male” regia di Giovanni Ziberna, Valeria Baldan.

Serate danzanti

venerdì 24, alle 20.30, al Cortile Segreto : “La festa di Primavera”, dj set Turki Stan . Produzione Collettivo Festa Nera ;

: “La festa di Primavera”, . Produzione ; venerdì 24, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap”, Special Guest SUBRADEON. Dj set a cura di Bristol (MTG rec), SUBRADEON (REKIDS – HANDGROOVE);

: “Mind The Gap”, Special Guest SUBRADEON. a cura di (MTG rec), SUBRADEON (REKIDS – HANDGROOVE); sabato 25, alle 22.30, al Retronouveau : “Tutta Colpa degli Anni ’80”, festa a tema . Dj set a cura di Davide Patania ;

: “Tutta Colpa degli Anni ’80”, . a cura di ; sabato 25, alle 23.00, all’Area EX Pirelli di Villafranca OMD presenta: “Spring in Japan”, dj set a cura di La Marzièn, Ale Farix, Anto CZ.

Natura e Relax

sabato 25, alle 08.30, con raduno a Dinnammare : “Sentiero dei due mari”, trekking a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane . A questo link per partecipare;

: “Sentiero dei due mari”, a cura della . A questo link per partecipare; domenica 26, alle 09.00: “Dentro i Nebrodi: Dalla Sorgente Nocita al Monte Pelato”, escursione a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare;

Giornate speciali

domenica 26, dalle 09.30, tra via Laudamo e via Casalaina : “Uso e Riuso”, festa del vintage e non solo;

: “Uso e Riuso”, festa del vintage e non solo; sabato 25 e domenica 26, per le Giornate FAI di Primavera 2023, al Museo Regionale sarà possibile visitare la “Spianata dei Greci“.

Prossimi eventi a Messina

domenica 2 aprile, alla FORO G gallery : Hypnosia – Identità mutante / performance;

: Hypnosia – Identità mutante / performance; sabato 15 aprile, alla Stazione Centrale: TEDxMessina 2023.

(17)