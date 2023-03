TEDxMessina 2023: torna il talk dedicato “alle idee che meritano di essere diffuse”

Tra meno di un mese arriva il TEDxMessina 2023; format internazionale TEDx che ha l’obiettivo di stimolare nuove idee e nuove prospettive, attraverso la voce di ospiti dalle storie curiose e appassionanti. Il tema scelto per questa edizione del TEDxMessina, che negli anni precedenti portava il nome di TEDxCapoPeloro, è “Kintsugi. Il valore di una storia”.

«Il Kintsugi – si legge nella nota –, è l’arte giapponese di riparare con l’oro gli oggetti rotti, rendendoli così più forti e belli, ma soprattutto unici. Partendo proprio dall’immagine di un oggetto rinato, dall’unione dei cocci di qualcosa di rotto, attraverso quelle che sembrano delle vere e proprie cicatrici preziose, sul palco del TEDxMessina ascolteremo storie di seconde occasioni, di rinascita e di momenti in cui si è deciso di cambiare le cose».

«Attraverso talk ispirazionali, – proseguono gli organizzatori dell’iniziativa –, il TEDxMessina vuole far riflettere il suo pubblico su come le piccole e grandi cicatrici sono spesso all’origine di un momento di svolta e solo dando loro il giusto valore si ha la possibilità di rendere migliori chi siamo o cosa facciamo. Le persone, le società e i territori hanno sempre una storia, ma non possono continuare a esistere se non superando le avversità che incontrano. A guidare i partecipanti in questo percorso saranno speaker di altissimo livello. Ognuno di loro interpreterà il concetto di Kintsugi attraverso la propria esperienza personale e professionale. L’obiettivo, però, è uno solo: ispirare ed emozionare i partecipanti, facendo vedere loro il mondo da un altro punto di vista».

L’appuntamento con il TEDxMessina 2023 è per il 15 aprile, alle 15.00, alla Stazione di Messina Centrale. I biglietti sono già in vendita in super early bird al prezzo scontato di 22 euro. L’offerta Super Early Bird è valida per i primi 50 biglietti e sarà comunque attiva soltanto per 7 giorni. Alla sua scadenza il costo del singolo ticket sarà di 37 euro.

A questo link il programma del TEDxMessina.

RFI: Main partner del TEDxMessina

Quest’anno gli speaker del TEDxMessina si susseguiranno su un palco allestito all’interno di una location d’eccezione: la Corte Commerciale Ulisse, all’interno della Stazione di Messina Centrale. Ciò è reso possibile grazie all’importante e prestigioso Main partner dell’evento, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, che ha dimostrato grande interesse fin dai primi passi che gli organizzatori hanno mosso per dar vita all’evento, e supportato con concreto e prezioso contributo la realizzazione del TEDxMessina.

Il TEDxMessina 2023 vanta il supporto dell’associazione Startup Messina e di Ardeek, agenzia di consulenza in ambito IT e marketing, nonché di altri partner locali che credono fortemente nel valore che porta TEDxMessina in riva allo Stretto.

Cos’è il TEDx

TEDx nasce da TED (Technology, Entertainment, Design), un’organizzazione no-profit che ha come obiettivo la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse”. Nel suo evento annuale, TED mette insieme i principali pensatori e innovatori del mondo che raccontano le loro idee e le loro esperienze in presentazioni di massimo 18 minuti. La Conferenza annuale di TED si tiene a Long Beach in California, ma proprio per poter condividere idee anche fuori dai confini americani, l’organizzazione ha lanciato un programma di eventi locali, chiamato TEDx (dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente). L’obiettivo di un TEDx, quindi, è quello di dare a livello locale la possibilità di vivere un’esperienza simile a quella di una conferenza TED.

