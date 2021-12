Tutti gli eventi del weekend a Messina: dalle opere siciliane di Caravaggio a Dinnammare

Secondo weekend di dicembre, nuovo appuntamento dedicato agli eventi a Messina e dintorni. Come saprete già sono partiti anche gli appuntamenti del Natale 2021, quindi in città c’è davvero parecchia roba da fare. Musica, mostre, libri, escursioni e – se vi va – anche un giro sulla ruota panoramica di Piazza Cairoli.

Anche per questo fine settimana vi segnaliamo due eventi imperdibili: “Caravaggio – La natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro”, presentazione del libro di Michele Cuppone. L’appuntamento è in programma sabato 11 al Museo Regionale di Messina. Domenica 12, invece, arriva “Il sentiero dei due mari”. Un’escursione sulle montagne di Dinnammare, spettacolo naturale che domina la città dello Stretto.

Gli eventi scelti da noi per voi

Sono davvero diversi gli eventi interessanti per questo weekend a Messina e dintorni ma noi, come sempre, ne scegliamo due. Come vi abbiamo detto, sabato 11, alle 11 al Museo Regionale di Messina, verrà presentato il libro di Michele Cuppone.

«Un momento di confronto – si legge nella nota – su arte, legalità e spiritualità legata al Natale con lo sguardo rivolto a due opere siciliane del Caravaggio: la Natività di Palermo e l’Adorazione dei pastori». L’incontro sarà moderato da Milena Romeo e parteciperanno insieme all’autore del libro anche il direttore del MuMe Orazio Micali, il vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina Monsignor Cesare Di Pietro, il Procuratore della Repubblica di Messina Maurizio De Lucia e il deputato Francesco D’Uva. Un motivo in più per andarci? Sarà esposta una copia in scala della Natività del maestro Calogero Termine, uguale a quella già donata nel 2017 a Papa Francesco dalla Commissione Antimafia.

Il secondo appuntamento scelto da noi per voi, è in programma per domenica 12, armati di giacca a vento e cappellino. Alle 10, infatti, si parte alla scoperta de “Il sentiero dei due mari”, lungo circa 17 chilometri. «Questa escursione – si legge nell’evento – comincia sulla montagna che domina Messina e lo stretto, il monte Dinnammare, luogo che permette una vista privilegiata sulla stessa città, sullo stretto, sulla costa Calabra e sull’arcipelago delle isole Eolie e la piana di Milazzo». Un motivo in più per andarci? Lungo il cammino sarà possibile scoprire boschi, torrenti e rifugi di montagna.

Tutti gli eventi a Messina e dintorni

Per chi non ha voglia di alzarsi presto, non temete. Avrete la possibilità di scoprire tutto quello che c’è da fare in città nel fine settimana. Qui tutti gli eventi a Messina e dintorni per godervi il tempo libero nei migliore dei modi. Siete pronti?

Musica e Libri

venerdì 10, alle 18:00 alla Feltrinelli Point: “Vangeli nuovissimi”, incontro con Mario Valentini . Dialogano con l’autore Anita Magno e Felice Scalia

. Dialogano con l’autore e venerdì 10, dalle 19 al Retronouveau: Mind the gap, dj set a cura di Sandro Inturri , Re-Birth e Ale dB

, e venerdì 10, dalle 21:00 da ArteLievito a Pace del Mela: Chiara Navarra , cuban jazz

, cuban jazz sabato 11, alle 18:00 al Palacultura per l’Associazione Musicale Vincenzo Bellini: Gran Gala Lirico, con i solisti dell’Accademia del Teatro Carlo Felice

sabato 11, dalle 21:00 da ArteLievito a Pace del Mela: Spizzicusi Band

sabato 11, alle 21:15 al Palacultura: Simona Trentacoste Trio

domenica 12, alle 11:00 alla Mondadori: “Copriti bene”, presentazione del libro di Francesca Tommasini con le illustrazioni di Simone Caliò

con le illustrazioni di domenica 12, dalle 11:00 al Parco Jalari: Note D’Autore, con Marco Corrao e Riccardo Tesi

e domenica 12, alle 18:00 al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: Unavantaluna con «Berlioz Populaire». La musica classica incontra le sonorità e gli strumenti della tradizione siciliana

con «Berlioz Populaire». La musica classica incontra le sonorità e gli strumenti della tradizione siciliana domenica 12, alle 19 alla Basilica di Sant’Antonio per il Natale della Rinascita, l’Accademia Filarmonica presenta: Concerto di Natale, con l’ Orchestra da Camera ARS Musica

domenica 12, dalle 21:00 da ArteLievito a Pace del Mela: Lo Zufolo Folk Sicily

Teatro e Mostre

venerdì 10, alle 18:00 al Teatro Vittorio Emanuele: “Paesaggi [a perdere]”, personale di Piero Serboli , a cura di Giuseppe La Motta

, a cura di sabato 11 alle 21:00 e domenica 12 alle 18:00 ai Magazzini del Sale: “Temporanea Dimora”, ispirato a “Una specie di Alaska” di H. Pinter. Con Orazio Berenato , Stefania Pecora e Chiara Trimarchi . Regia di Stefania Pecora.

, e . Regia di Stefania Pecora. sabato 11, alle 18:00 alla Galleria d’arte Vega in via XXIV Maggio: “Sentimento del tempo”, inaugurazione della mostra di Franco Fratantonio

sabato 11, alle 18:00 alla Galleria Arte Cavour: “L’autunno e le sue emozioni”, inaugurazione della mostra di Francesco Grillo e Paola Pietrafitta

e domenica 12, alle 18:30 al Teatro dei Tre Mestieri, inserito all’interno della rassegna “Natale della Rinascita“: “La Principessa stonata” di e con Iridiana Petrone , musiche originali Giuseppe Nicolosi . Produzione: Associazione Culturale Nave Argo

, musiche originali . Produzione: prosegue fino a sabato 11, alla Mondadori: “Colori Narranti” mostra di Simone Caliò e Luigi La Rosa

e prosegue fino al 16 dicembre, alla galleria Spazioquattro: “Amate trame” personale di Laura Martines

prosegue fino al 1° febbraio 2022 alla Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro: “1838-1921 a Cento anni dalla morte”, mostra dedicata a Tommaso Cannizzaro.

Cibo e Relax

sabato 11, alle 08:45 con partenza dal Ristorante Monte San Giovanni in Contrada San Giovanni: Escursione da Marco San D’Alunzio. A cura di Associazione PFM

sabato 11, dalle 12 al Tuppo di Milazzo: Tuppo Brunch con Matt Pascale e Manuel Bellone “Blues”

e “Blues” domenica 12, dalle 08:30 con partenza dalla Chiesa di San Francesco al Boccetta: Una domenica al Borgo di Milazzo. A cura di Discover Messina Sicily

domenica 12, dalle 08:30 con partenza da Musolino: Escursione a Pizzo Chiarino. A cura di Mediterranea Trekking.

Cinema

fino a domenica alla Multisala Apollo e alla Multisala Iris: “Harry Potter e la pietra filosofale“, in occasione dei 20 anni dalla prima proiezione.

