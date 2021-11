Tutti gli eventi a Messina per un weekend magico: dalla lirica alle stelle in terrazza

La pioggia non vi ferma e avete voglia di tanti eventi matti per trasformare il vostro solito weekend a Messina in una due giorni di puro divertimento? Siete nel posto giusto, perché anche questo venerdì vi mettiamo in fila tutti gli appuntamenti per scegliere la cosa giusta per trascorrere il vostro tempo libero nel migliore dei modi. Dal teatro alla musica, dai libri alle stelle: tutti gli eventi a Messina e dintorni per non annoiarsi mai.

Tra gli eventi vi segnaliamo: “Il Barbiere di Siviglia“ al Teatro Vittorio Emanuele per la regia di Federico Tiezzi e la direzione del Maestro Giuseppe Ratti. Il debutto dell’opera lirica composta da Gioachino Rossini è in programma per stasera alle 21:00. In replica il 28 e il 30 novembre. L’altro appuntamento ma dall’altra parte della città, direzione Messina Sud, precisamente via Croce Rossa 33, è con la seconda di “Me in Science“, focus sull’astrofotografia in programma domenica 28 novembre, dalle 19:30 al Retronouveau.

Gli eventi scelti da noi per voi

Se non siete mai stati a teatro a vedere un’opera lirica potrete recuperare questo fine settimana. Stasera, infatti, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina arriva il debutto de “Il Barbiere di Siviglia”, opera in due atti che racconta le vicende amorose della bella Rosina, il Conte di Almaviva e Lindoro. La lirica torna a teatro dopo “La bohème” che andò in scena tra aprile e marzo 2016. L’opera lirica è una delle cose più affascinanti ed emozionati che potrete vivere tra le esperienze culturali. Un motivo in più? Suona l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele.

Se invece andate in fissa per lo spazio e tutto l’universo che ci circonda è il caso di andare al Retronouveau per il secondo appuntamento di Me in Science – Focus on Astrophotography. Domenica 28 avrete la possibilità di ascoltare e dialogare con appassionati ed esperti del cosmo. Stavolta, dopo aver esplorato il sistema solare, si viaggerà per scoprire le origini dell’universo. Un motivo in più? Parte del ricavato verrà devoluto per i gatti del Rifugio San Cosimo.

Tutti gli altri eventi a Messina e dintorni

Ma non è finita qui, perché ci sono un sacco di eventi a Messina e dintorni. Moltissime presentazioni di libri, tra cui il ritorno in città di Alessia Gazzola che racconterà il suo nuovo libro dedicato ad Alice Allevi ma anche due notti di passione con il tango argentino.

Musica e Libri

venerdì 26, alle 16:30 alla Libreria Colapesce: “Linguaggio sessista. Contro la violenza sulle donne l’impegno è di tutt*”. Incontro con Graziella Priulla , intervengono Ida Fazio e Marcella Magistro .

, intervengono e . venerdì 26, alle 17 alla Camera di Commercio: “La ragazza del collegio”, presentazione del libro di Alessia Gazzola . A cura della Libreria Bonanzinga.

. A cura della Libreria Bonanzinga. venerdì 26, alle 18:30 alla Mondadori BookStore: “Comincia a Brooklyn” (Nutrimenti), presentazione del libro di Federica Piacentini. Dialoga con l’autrice, Patrizia Danzè.

venerdì 26, dalle 19:30 al Retronouveau: “Mind the Gap”. Dj set a cura di Re-Birth , EnzoC e Gianluca Stracuzzi .

, e . venerdì 26, alle 21 a La Dispensa Pub di Mirto: Agnese Valle in concerto.

in concerto. sabato 27, alle 16:30 alla Libreria Colapesce: “Gocce di notte” presentazione del libro di Valentina Mariani , dialoga con l’autrice Marcella Magistro.

, dialoga con l’autrice Marcella Magistro. sabato 27, alle 17:30 a Villa Cianciafara, per la rassegna Isolitudine: “Villa Cianciafara. Luoghi e Persone” di Giuseppe Amedeo Mallandrino e Cianciafara (Pungitopo). Dialoga con l’autore, Milena Romeo .

. sabato 27, dalle 19:30 al Retronouveau: “Total Eclipse – The Dark Side of Disco”, dj set a cura di Davide Patania .

. sabato 27, alle 18 al Palacultura per l’Accademia Filarmonica:” Il pianoforte romantico tra Chopin e Rachamaninov” con Valentina Lisitsa al pianoforte.

sabato 27, alle 21 in via del Fante 84: “Milonga Social”, tango argentino a cura dell’Associazione Culturale TangoQuerido.

domenica 28, dalle 19 in via Croce Rossa 49: “La Milonguita del Domingo”. Torna il tango con Massimo Vecchi .

. domenica 28, alle 18 al Palacultura, per la Filarmonica Laudamo: “Il Violoncello visto dai grandi pianisti” con Silvia Chiesa al violoncello e Maurizio Baglini al pianoforte.

Teatro e Mostre

sabato 27, alle 18 alla Mondadori BookStore: “Colori Narranti”, inaugurazione mostra di Simone Caliò e Luigi La Rosa . L’esposizione sarà visitabile fino all’11 dicembre.

e . L’esposizione sarà visitabile fino all’11 dicembre. domenica 28, alle 18 ai Magazzini del Sale: “La voce delle onde – conversazione su Yukio Mishima”, intervengono Francesco Cannavà , Ciccio Rizzo e Mariapia Rizzo . Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione.

, e . Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione. prosegue fino al 4 dicembre alla Galleria Arte Cavour: “La bellezza del silenzio”, personale di Jacqueline Zhu e Michel Tong .

e . prosegue fino al 2 dicembre alla galleria Spazioquattro: “L’arte non è un caso“, personale di Mantilla .

. prosegue fino al 4 dicembre da COCCO ARTE: “Opera Prima”, personale di pittura di Marta Cutugno .

. prosegue fino al 10 dicembre al Palacultura: “La Divina Commedia in punta di penna“, a cura di Giovanni Guglielmo.

Natura e Relax

sabato e domenica, dalle 15 da Opuntia Putia: “Aspettando il Natale”

domenica 28, alle 10 con partenza da Piazza Pugliatti: “Passeggiate in città. Portalegna e Arcipeschieri“, a cura di Mariateresa Zagone .

. domenica 28, alle 10 al CentroTao: Masterclass di Aerial Yoga con Anna Gagliano.

