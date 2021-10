Tutti gli eventi a Messina per questo weekend: dai concerti al nuovo film di Picarella

Un weekend ricco di eventi quello in programma a Messina e dintorni, che nonostante la pioggia non sembra voler rinunciare al divertimento: dal cinema al teatro, passando dalla musica dal vivo. Tra gli eventi vi segnaliamo la proiezione di “Divinazioni”, il nuovo film di Leandro Picarella (in foto), in programma domenica 31, alle 21.00 alla Multisala Iris di Messina.

Il lungometraggio – un viaggio fisico e spirituale nel Sud del nostro tempo – è prodotto da Qoomoon, con Rai Cinema in co-produzione con Les Films d’Ici Méditerranée, con il sostegno di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission e Atelier Milano Film Network. Finalista ai Nastri d’Argento Doc 2021. Alla proiezione messinese saranno presenti anche il regista, Leandro Picarella, Achille Sidoti e Davide Scimone della Messina Film Commission che ha assistito la troupe durante le riprese a Messina.

Teatro, cinema, concerti, arriva un weekend di fine ottobre ricco di divertimento per chi non si fa scoraggiare dalla pioggia. Come dicevamo, l’appuntamento che vi segnaliamo per questo fine settimana è la proiezione del nuovo film di Leandro Picarella: “Divinazioni”.

Divinazioni è un viaggio fisico e spirituale nel Sud del nostro tempo accompagnato dalle musiche di Ulisse Mazzagatti e dei Fratelli Mancuso, scandito dalle parole di Empedocle recitate da Mimmo Cuticchio sullo sfondo delle preziose immagini in Super8 dell’archivio della Cineteca Sarda.

«Quando mi hanno proposto la proiezione del film – dice Umberto Parlagreco della Multisala Iris – ho subito pensato ad un prodotto folkloristico, visto che faccio parte della generazione che conosce bene il mago Atanus. Vedendo il film invece mi sono reso conto di quanto fossi in errore: è un film profondo, poetico, che riflette su temi altissimi e Achille, il mago Atanus, che rappresenta il pretesto per queste riflessioni, è estremamente efficace come protagonista».

Gli altri eventi del weekend a Messina

Senza dimenticare gli appuntamenti dedicati a Halloween, che vi abbiamo già raccontato qui, ecco per chi non ama le feste a tema cosa c’è da fare a Messina durante il weekend:

Libri

venerdì 29, alle 18:00 in via Matteo Nardi a Milazzo, la presentazione di “Basta salari da fame” con la co-autrice Marta Fana.

Musica

venerdì 29, dalle 19:30 al Retronouveau, Mind The Gap. Dj set a cura di: Re-Birth, Ale dB e Gianluca Stracuzzi.

sabato 30, alle 18:00 al Palacultura, per la stagione dell’Associazione Bellini, in concerto Emanuil Ivanov al pianoforte.

domenica 31, alle 18:00 al Palacultura, prosegue la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo Messina con “Alex Pianelli e Alinde Quartet”.

Teatro

da venerdì 29 a domenica 31, alle 21:00 ai Magazzini del Sale, Cabaret Prometeo, per la regia di Domenica Cucinotta. Con Milena Bartolone, Orazio Berenato, Gabriella Cacia, Elvira Ghirlanda, Stefania Pecora, Sergio Runci, Chiara Trimarchi.

fino al 31 ottobre, alle 21:00, al Teatro dei Tre Mestieri: I D.I.D. – uno spettacolo trashinante. Drammaturgia di Giusi Arimatea e Domenico Loddo, per la regia di Christian Maria Parisi, con Tino Calabrò, Stefano Cutrupi, Silvana Luppino, Cinzia Muscolino, voce narrante Gianfranco Quero.

