Halloween a Messina: tutti gli eventi per festeggiare la notte degli “spiriti”

Come ogni 31 ottobre arriva Halloween, tradizionale festa americana che da qualche tempo ha conquistato l’Italia, tra costumi (che ricordano un po’ quelli di Carnevale) e dolcetti alla zucca. Anche Messina non può esimersi dai festeggiamenti e in città ci si prepara ad accogliere la festa dedicata alle streghe e non solo.

A Messina sono diversi gli appuntamenti dedicati alla notte più paurosa dell’anno, tra maratone cinematografiche, feste ballerine, menù studiati ad hoc e un curioso trekking con degustazione a base di zucca. Ecco la guida tra gli eventi per festeggiare Halloween a Messina.

Halloween arriva anche a Messina: gli eventi più divertenti

Un weekend da “paura” quello che sta arrivando a Messina con le feste tutte dedicate ad Halloween, ricorrenza celtica che da un decennio (o forse di più) ha invaso anche l’Italia. Tra gli appuntamenti organizzati a Messina per la notte di Halloween non manca il cinema, con una proiezione speciale di “Halloween Kills” ma anche degustazioni divertenti con “La morte del Salmone” e la “Testa di Ursula” e la classica serata danzante, rigorosamente in costume. Non ci rimane che scegliere: dolcetto o scherzetto?

Il trekking delle zucche

La nostra guida per festeggiare Halloween a Messina comincia dall’evento più curioso: il trekking delle zucche, organizzato dalla cooperativa Valli Basiliane. Saranno 7 i chilometri da percorrere domenica 31 ottobre, con raduno a Camaro Superiore previsto alle 08:30. Da lì si prenderà la strada forestale Camaro – ex Colonia per raggiungere poi il Santuario Madunnuzza, in cui si farà la pausa pranzo con pietanze a base di zucca. Necessaria la prenotazione entro e non oltre il 29 ottobre.

Halloween al cinema

Il cinema non può mancare durante una delle feste più raccontate cinematograficamente. È Umberto Parlagreco della Multisala Iris a organizzare l’evento cinematografico per Halloween a Messina: l’Hallowiris, in programma sabato 30 e domenica 31 ottobre. A mezzanotte verrà proiettato “Halloween Kills” per gli appassionati di horror. Sconti particolari per chi si presenterà al cinema con trucco e vestito. Per maggiori dettagli sull’evento clicca qui.

Il party delle streghe

Se non siete sfiniti, è in programma per sabato 30 al Retronouveau Halloween Party – I MORTI NON MUOIONO. Una serata tutta da ballare con il dj set a cura di Davide Patania e Daniele Giustra. Costume e trucco saranno obbligatori (e di solito sono davvero molto belli) così come il green pass. Per maggiori informazioni clicca qui.

Una serata magica

Se avete, invece, avete voglia di una serata tranquilla, magari a lume di candela, al Mercato Muricello si degusta con: HalloWeekend: tre serate “magiche”, il 29, il 30 e il 31 ottobre, con il mago Alex e piatti “da brivido”. A questo link per prenotare.

(Foto del Retronouveau)

