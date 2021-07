No Tengo Dinero: tutti gli eventi a Messina e dintorni per un’estate da spasso

Anche oggi le ferie tardano ad arrivare? Ma tu hai voglia di qualcosa di divertente a poco prezzo. Sei nel posto giusto, perché arriva No Tengo Dinero, la rubrica che ogni venerdì raccoglie tutti gli eventi a Messina e dintorni.

Dal cinema all’aperto alla musica in terrazza, dalle esplorazioni dei Castelli alla presentazione dei libri nelle ville storiche. Tutto quello che ti serve per trascorrere l’estate spassandotela.

Corto di Sera – l’appuntamento scelto da noi per voi

Non potevamo non scegliere questo tra gli eventi del fine settimana a Messina. Corto di Sera è probabilmente il festival di cortometraggio più longevo della città. Quest’anno, infatti, si festeggiano le dieci edizioni.

Da domenica 1 agosto, quindi, nella splendida location della Badia di Itala, partono le quattro serate – con la direzione artistica di Sebiano Chillemi – dedicate interamente al cinema. Inaugura la decima edizione, il regista messinese Francesco Calogero, che presenta al pubblico “Seconda Primavera“. Segue concerto psichedelico dei Dr. Broscovich, duo composto da Simone De Benedetto alle tastiere e ai synth e Rocco Francica alla batteria. Dal 2 invece, comincia la “gara”, come sempre tre le sezioni: Visioni Isolane, Internazionali e From Italy To Itala.

No Tengo Dinero – tutti gli eventi per il fine settimana a Messina e provincia

Anche questo fine settimana, tantissimi gli appuntamenti in programma per il vostro tempo libero. Dalla musica popolare della rassegna organizzata dal Comune al maestro Giovanni Renzo in concerto al Museo Regionale di Messina per un’edizione speciale del suo “Cosmic Concert”.

E poi ancora moltissimo teatro e cinema, con gli eventi del Cortile Teatro Festival e l’Horcynus Festival. E chi invece avesse voglia di un po’ di relax, due appuntamenti con la meditazione: al Forte San Jachiddu e alla Pinetina di Tono. Scopri tutti gli eventi del weekend a Messina e provincia.

Musica e Dj set

venerdì 30 luglio, dalle 18:00 a Villa Dante, per la rassegna “Villa Dante Summer Fest” : Le tre meno un quarto musica popolare”. Ingresso a pagamento

: Le tre meno un quarto musica popolare”. Ingresso a pagamento venerdì 30 luglio, dalle 19:30 al Retronouveau, Mind the Gap , dj set a cura di Sandro Inturri, EnzoC e Gianluca Stracuzzi. Ingresso gratuito.

, dj set a cura di Sandro Inturri, EnzoC e Gianluca Stracuzzi. Ingresso gratuito. venerdì 30 luglio, alle 21:30 a TerraMadre Sicilia da Gustare a Castell’Umberto: Concerto Giringiro.

venerdì 30 luglio, alle 21:45 da ArteLievito a Pace del Mela: Million Dollar Live . Country e rock’n roll.

. Country e rock’n roll. sabato 31 luglio, dalle 19:30 al Retronouveau: Ash Code Live . Ingresso con biglietto.

. Ingresso con biglietto. sabato 31 luglio, alle 20:00 a Capo Peloro, per l’Horcynus Festival: Marcello Cesena in concerto

domenica 1 agosto, dalle 19:30 al Retronouveau: la “Domenica Yè Yè – Marilù Live” . Ingresso gratuito

. Ingresso gratuito domenica 1 agosto, alle 21:00 al Museo Regionale, per la rassegna REstate al MuMe: Giovanni Renzo in concerto “Cosmic Concert – Special Edition” . A cura della Filarmonica Laudamo Messina. Ingresso gratuito per gli abbonati della Filarmonica Laudamo, oppure biglietto (€10 sui posti rimasti disponibili). La prenotazione è obbligatoria per tutti scrivendo a laudamo@tiscali.it o telefonando al 090 710929 – 340 0861640 (da lun. a ven. ore 9/13).

. A cura della Filarmonica Laudamo Messina. Ingresso gratuito per gli abbonati della Filarmonica Laudamo, oppure biglietto (€10 sui posti rimasti disponibili). La prenotazione è obbligatoria per tutti scrivendo a laudamo@tiscali.it o telefonando al 090 710929 – 340 0861640 (da lun. a ven. ore 9/13). domenica 1 agosto, alle 21:30 al Ricrio Ammare: Mr. Kite Beatles Band live. Per prenotare clicca qui.

Teatro e Libri

venerdì 30 luglio, alle 18:00 al Castello Sciacca della Scala a Patti: presentazione del libro “La tigre di Noto” di Simona Lo Iacono. Dialoga con l’autrice Rita Bongiovanni.

venerdì 30 luglio, alle 18:30 all’Auditorium Fasola: presentazione del libro di Rino Marino “Tetralogia del Dissenno” (Editoria & Spettacolo). Dialogano con l’autore Vincenza Di Vita e Giusi Arimatea.

(Editoria & Spettacolo). Dialogano con l’autore Vincenza Di Vita e Giusi Arimatea. venerdì 30 luglio, alle 21:15 all’Area Iris per il Cortile Teatro Festival: “Piccola Patria” , della compagnia CapoTrave – Infinito. Ideazione e drammaturgia Lucia Franchi e Luca Ricci, con Simone Faloppa, Gabriele Paolocà e Gioia Salvatori.

, della compagnia CapoTrave – Infinito. Ideazione e drammaturgia Lucia Franchi e Luca Ricci, con Simone Faloppa, Gabriele Paolocà e Gioia Salvatori. venerdì 30 luglio, alle 21:30 al Museo Regionale, per la rassegna REstate al MuMe, “Orapronobis” , drammaturgia e regia di Rino Marino, con Fabrizio Ferracane . A cura del Teatro dei 3 Mestieri. Prenotazione obbligatori ai numeri: 090.622505 o 349.8947473.

, drammaturgia e regia di Rino Marino, . A cura del Teatro dei 3 Mestieri. Prenotazione obbligatori ai numeri: 090.622505 o 349.8947473. domenica 1 agosto, alle 18:00 a Villa Piccolo di Capo d’Orlando: presentazione del libro “Gli Scappati di Casa – Storia semiseria della Fondazione di Zancle” (Yorik Editore) di Morgana Mazzù . Dialoga con l’autrice Gaia Mairo. Introduzione a cura di Eliade Maria Grasso.

. Dialoga con l’autrice Gaia Mairo. Introduzione a cura di Eliade Maria Grasso. domenica 1 agosto, alle 21:00 a Capo Peloro per l’Horcynus Festival: Il gatto con gli stivali , a cura dell’Accademia Sarabanda e Lido Horcynus Orca.

, a cura dell’Accademia Sarabanda e Lido Horcynus Orca. domenica 1 agosto, alle 21:45 a Mongiove Patti: “Il Canto del Mare”, vernissage letterario a cura della casa editrice Kimerick.

a cura della casa editrice Kimerick. domenica 1 agosto, al Teatro Antico di Taormina: “La Traviata di Giuseppe Verdi”. Direttore d’orchestra Alessandra Pipitone, per la regia di Salvo Dolce.

Cinema e Mostre

venerdì 30 luglio, alle 21:00 a Capo Peloro, per l’horcynus Festival: retrospettiva corti di Buster Keaton e a seguire “Cerca de tu casa” , di Eduard Cortés Festival del Cine Español y latinoamericano

, di Eduard Cortés Festival del Cine Español y latinoamericano domenica 1 agosto, alle 21:00 a Vilal Cianciafara, proiezione del cortometraggio “Sunday” di Danilo Currò . Dialoga con il regista Rosario La Fauci. A cura dell’associazione Arb. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

. Dialoga con il regista Rosario La Fauci. A cura dell’associazione Arb. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. domenica 1 agosto, alle 21:15 a Capo Peloro per l’Horcynus Festival: KUFID di Elia Moutamid, a seguire IL MISTERO HENRY PICK di Rémi Bezançon

di Elia Moutamid, a seguire di Rémi Bezançon fino a domenica 1 agosto, a Casa Peloro, per la rassegna CasaPeloroART 2021: personale di Bruno Samperi.

fino al 22 agosto, alla FORO G gallery di Ganzirri, “Kaleidoscopica – Schegge di una Messina Distante”, collettiva a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera. Opere di Enzo Isgrò, SinMetro, Lorenzo ed Emiliano Martino.

Natura e Relax

venerdì 30 luglio, dalle 17:30 al Castello di Brolo: “Una serata con i rapaci”, a cura dell’Associazione “Artigli del re”.

venerdì 30 luglio, alle 18:00 a Scaletta Zanclea: “ Esperienze sotto le stelle” , alla scoperta del Castello Rufo Ruffo. Per prenotare clicca qui.

, alla scoperta del Castello Rufo Ruffo. Per prenotare clicca qui. domenica 1 agosto, alle 09:30 al Forte San Jachiddu: “Yoga nel bosco” , a cura del Centro Tao Messina. Per prenotare clicca qui.

, a cura del Centro Tao Messina. Per prenotare clicca qui. domenica 1 agosto, alle 18:00 alla Pinetina del Tono: “Yoga e Meditazione al Tramonto”, a cura di Giovanni Causarano e Manuela Mancuso. Per prenotare clicca qui.

(40)