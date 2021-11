Tutti gli eventi a Messina del weekend: da Prometeo all’Opera Prima di Marta Cutugno

Il weekend è finalmente arrivato e non dovete fare altro che chiudere il vostro portatile e scegliere i vostri eventi preferiti a Messina per un fine settimana dedicato al divertimento e non solo. Dal teatro indipendente alla musica passando per le storie mitologiche che abitano la nostra città.

Due gli eventi, secondo noi, da non perdere. Il primo è “Cabaret Prometeo” (in foto il cast), ai Magazzini del Sale. Con la regia di Domenico Cucinotta. Lo spettacolo sarà in replica fino a domenica 7 novembre. Il secondo, invece, è l’escursione alle Cascate di San Filippo Superiore con la visita al Museo del Grano.

L’appuntamento, immersi nella natura in programma per venerdì 5, è organizzato da Assopace Palestina, UISP Messina e Club Alpino Italiano sezione Messina. Durante la passeggiata saranno presenti Yasmeen Al Najjar, atleta palestinese con disabilità che ha scalato il Kilimangiaro e Luisa Morgantini presidente Assopace Palestina già vice presidente del Parlamento europeo.

Tutti gli eventi a Messina per il tuo weekend

Da venerdì 5 a domenica 7 novembre saranno diversi gli eventi organizzati a Messina, per non disperare nella noia più totale. Mentre proseguono le stagioni concertistiche della Filarmonica Laudamo e dell’Accademia Filarmonica, questo weekend a Messina saranno due (a inaugurare) gli eventi espositivi: la mostra fotografica di Rocco Luvarà nella nuova galleria di via Ghibellina 121 “Spazioquattro” e le opere prime di Marta Cutugno da Cocco Arte Contemporanea. Ritorna, inoltre, anche il poeta Guido Celli (in foto) per un performance pomeridiana dalle atmosfere casalinghe. Tutti gli eventi di Messina per questo fine settimana:

Musica

venerdì 5, dalle 19:30, al Retronoveau: Mind the gap , dj set a cura di Sandro Inturri, Enzo e Giovanni Rodio.

, dj set a cura di Sandro Inturri, Enzo e Giovanni Rodio. sabato 6, alle 18:00, al Palacultura: l’Accademia Filarmonica presenta “ La Magia dell’Arco ” con Maristella Patuzzi e Andrea Bacchetti.

” con Maristella Patuzzi e Andrea Bacchetti. sabato 6, alle 21:00, al Duomo: Marta Pasquini in concerto con “I quattro elementi”.

in concerto con “I quattro elementi”. domenica 7, alle 18:00, al Palacultura: la Filarmonica Laudamo presenta “Chopin, i valori traditi e riconquistati” con Ilia Kim e Piero Rattalino.

Teatro

sabato 6, alle 21:00, e domenica 7, alle 18:00, ai Magazzini del Sale: “Cabaret Prometeo”, per la regia di Domenico Cucinotta. Con Milena Bartolone, Orazio Berenato, Gabriella Cacia, Elvira Ghirlanda, Stefania Pecora, Sergio Runci e Chiara Trimarchi. Per prenotare: 339 5035152.

Trilogia della cicatrice“. domenica 7, alle 17:00, a Tremonti: Guido Celli in ““. Per prenotare qui

Libri e Mostre

Relax e Natura

sabato 6, alle 09:00, con incontro alla Fontana di Paradiso, escursione in mountain bike . Evento organizzato da MTB SICILY.

. Evento organizzato da MTB SICILY. sabato 6, dalle 17:00, alla Fontana di Orione: “ Nel mito di Orione “, con l’intervento di esperti e studiosi di restauro. L’evento è organizzato da PuliAmo Messina.

“, con l’intervento di esperti e studiosi di restauro. L’evento è organizzato da PuliAmo Messina. domenica 7, dalle 10:45, al Parco Jalari: “Note d’Autore“, prevista visita guidata e percorso di trekking ambientale e, alle 16:00, il concerto di Davide Campisi.

