Tra i fantasmi e i misteri di Messina, i prossimi eventi de “Il Maggio dei libri 2023”

Nuovi appuntamenti per “Il Maggio dei Libri” 2023 che, nei prossimi giorni, ci porta alla scoperta dei misteri di Messina, tra fantasmi, antiche credenze e tanto altro. In calendario, infatti, un incontro con Giandomenico Ruta, autore di libri e saggi che indagano sui racconti e le leggende della città dello Stretto. Vediamo i prossimi eventi.

Un calendario ricco di eventi in questo 2023 per “Il Maggio dei Libri”, l’iniziativa di promozione della lettura ideata dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) che coinvolge tutta Italia. Anche quest’anno, il Comune di Messina ha invitato librerie, associazioni, biblioteche, scuole e privati ad organizzare eventi per rendere maggio un mese realmente dedicato alla lettura. In programma presentazioni di libri, letture sul tram e sulle navi di Caronte&Tourist, eventi che legano arte e letteratura e tantissimo altro.

Maggio dei libri 2023 a Messina: i prossimi eventi

Tra i prossimi eventi in programma per il “Maggio dei Libri 2023” a Messina si segnalano:

mercoledì 17 maggio – alle ore 19.00, appuntamento con l’Associazione Culturale ARB. (Spazio Lilla via Enrico Martinez 11). La lettura è cibo per la mente. La lettura dei brani di autori siciliani contemporanei saranno collegate alle ricette della tradizione, evento a cura dell’Associazione Slow Food Messina APS.

– alle ore 19.00, appuntamento con l’Associazione Culturale ARB. (Spazio Lilla via Enrico Martinez 11). La lettura è cibo per la mente. La lettura dei brani di autori siciliani contemporanei saranno collegate alle ricette della tradizione, evento a cura dell’Associazione Slow Food Messina APS. giovedì 18 maggio – la presentazione del libro “Tramontate stelle” di Geri Villaroel alle ore 18.00 al Salotto Fellini di Messina (l’iniziativa era prevista per oggi, ma è stata spostata);

– la presentazione del libro “Tramontate stelle” di Geri Villaroel alle ore 18.00 al Salotto Fellini di Messina (l’iniziativa era prevista per oggi, ma è stata spostata); giovedì 18 maggio – alle ore 17, presso la Biblioteca comunale Cannizzaro è in programma l’incontro “Esoterismo e mistero a Messina”. A presiederlo sarà Giandomenico Ruta, autore di libri su fatti e misteri messinesi (Messina arcana, Messina infernale, Nel segreto di Forte Gonzaga), saggista, cronista e ricercatore di fatti paranormali. L’autore messinese da tempo si dedica a tematiche esoteriche, cercando di indagare e fare chiarezza su fenomeni magici e misteri che si celano nel messinese e anche in Sicilia. Dialogherà con lui Antonio Calabrese. Previsto, inoltre, un dibattito con interventi dei presenti.

– alle ore 17, presso la Biblioteca comunale Cannizzaro è in programma l’incontro “Esoterismo e mistero a Messina”. A presiederlo sarà Giandomenico Ruta, autore di libri su fatti e misteri messinesi (Messina arcana, Messina infernale, Nel segreto di Forte Gonzaga), saggista, cronista e ricercatore di fatti paranormali. L’autore messinese da tempo si dedica a tematiche esoteriche, cercando di indagare e fare chiarezza su fenomeni magici e misteri che si celano nel messinese e anche in Sicilia. Dialogherà con lui Antonio Calabrese. Previsto, inoltre, un dibattito con interventi dei presenti. giovedì 18 maggio – ore 16:00-17:00 alla scuola “A. Luciani” (plesso primo Molino)“Amica Natura. Storie e racconti sulla natura e sul mondo delle api”. Interviene l’apicultore Nino Bebba.

– ore 16:00-17:00 alla scuola “A. Luciani” (plesso primo Molino)“Amica Natura. Storie e racconti sulla natura e sul mondo delle api”. Interviene l’apicultore Nino Bebba. giovedì 18 maggio – ore 16:00-17:00 alla scuola “A. Luciani” (plesso A. Luciani), “Nonno leggi con me. Storie e filastrocche lette dai nonni ai bambini della scuola primaria e infanzia”.

– ore 16:00-17:00 alla scuola “A. Luciani” (plesso A. Luciani), “Nonno leggi con me. Storie e filastrocche lette dai nonni ai bambini della scuola primaria e infanzia”. giovedì 18 maggio – ore 19:00 all’I. C. Battisti-Foscolo, Giusi Sciacca presenta “D’amore e di rabbia” (Neri Pozza) a cura della Libreria Bonanzinga.

Il programma completo de “Il Maggio dei libri” 2023 a Messina è disponibile a questo link.

(La foto è tratta dagli scatti di Francesca Vesto e Alessia Borgia in occasione dell’evento inaugurale del Maggio dei Libri)

(18)