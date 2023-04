“Il Maggio dei Libri” 2023: i prossimi appuntamenti a Messina

Dopo la festa d’apertura trascorsa tra via Laudamo e via Casalaina, l’edizione 2023 de “Il Maggio dei Libri” fa tappa alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo” di Messina per la presentazione di “Non c’è domani. Tre atti di Julien Green” a cura di Annunziata Antonazzo.

La Antonazzo torna ad analizzare le opere del drammaturgo americano, che nel 1979 è autore di “Demain n’existe”, pièce teatrale pensata da Julien Green, nel 1950, durante un soggiorno a Taormina. A dialogare con l’autrice Elisabetta Reale, letture a cura di Mauro Santopietro; durante la giornata esposte anche alcune tavole originali del libro illustrate da Lelio Bonaccorso.

L’appuntamento è per mercoledì 26 aprile, alle 18.00. “Il Maggio dei Libri” è un’iniziativa nazionale, promossa dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), a Messina è promossa dal Comune e tra gli altri da Puli-AMO Messina, ProLoco Capo PELORO, associazione Nino Cucinotta, R-Esistenza Poetica, Lunaria, OPUNTIA, Perle di vetro.

In foto la festa di inaugurazione. Scatti di Francesca Vesto e Alessia Borgia. A questo link il programma completo.

