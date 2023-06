Taobuk 2023. Sicilia e Giappone si incontrano: l’evento con gli chef Pasquale Caliri e Aya Yamamoto

Anche lo chef Pasquale Caliri parteciperà al Taobuk 2023 che si svolgerà a Taormina dal 15 al 19 giugno. Tra i tanti eventi dedicati ai libri e alla letteratura, con ospiti d’eccezione, anche ampio spazio al gusto e alla gastronomia. Tra gli eventi dedicati, “Dal Giappone alla Sicilia, culture millenarie e libertà gastronomica”, che vedrà protagonisti i due Ambasciatori Del Gusto, lo chef Pasquale Caliri del Marina Del Nettuno Yaching Club di Messina e Aya Yamamoto di “Gastronomia Yamamoto” di Milano.

Quest’anno il tema scelto per il Taobuk, Taormina Book Festival, è quello della libertà, che sarà declinato in diverse forme e attraverso diversi mezzi. Tra gli appuntamenti della prima giornata, giovedì 15 giugno, si segnala “Dal Giappone alla Sicilia, culture millenarie e libertà gastronomica”, al Palazzo dei Duchi di Santo Stefano con gli Ambasciatori del Gusto Pasquale Caliri e Aya Yamamoto. I due chef, provenienti da culture molto diverse, si incontreranno sul terreno della cucina “fusion”, dove contaminazione culturale e gastronomica rappresentano indici di libertà.

A spiegare lo spirito dell’evento, lo chef messinese Pasquale Caliri: «Sarà una ulteriore occasione – afferma – per raccontare come l’incontro di culture e territori porti non solo arricchimento culturale ma nuova linfa creativa anche in cucina. Racconteremo, anche attraverso golosi “Assaggi di cultura” queste lontananze che immediatamente diventano vicinanze. Tante le similitudini tra le due tradizioni non solo tra gli ingredienti (il riso per esempio) ma anche nel grande rispetto verso le tradizioni. Ma discuteremo – conclude Caliri – anche su ciò che ci distingue come l’approccio, l’estetica, il valore». L’incontro con il pubblico, ad accesso libero, sarà alle ore 13.00.

Tra gli ospiti del Taobuk 2023, la scrittrice premio Nobel Annie Ernaux, la scrittrice Azar Nafisi (Leggere Lolita a Teheran), lo scrittore Daniel Pennac, l’attore Edoardo Leo, la scrittrice Joyce Carol Oates, lo scrittore Ildefonso Falcones, la cantante Levante, lo scrittore Marco Missiroli, e tantissimi altri. A questo link il programma completo.

