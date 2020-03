Sicily Histories: l’app per scoprire (da casa) i luoghi più belli dell’Isola

Se l’innovazione digitale incontra un territorio ricco di storia come la Sicilia, il gioco è fatto. Ed è proprio sul concetto di gaming che si sviluppa Sicily Histories, l’applicazione che vi guiderà in giro per l’Isola (ma senza muovervi da casa). No, Sicily Histories non è solo una guida turistica e non è solo un game. Sicily Histories è un modo per imparare in maniera divertente tutto quello che c’è di bello e storico in Sicilia, attraverso quattro itinerari e 18 personaggi storici.

In questo momento, in cui tutta l’Italia è chiusa in casa in isolamento per contenere la diffusione del coronavirus, Sicily Histories è l’app perfetta da scaricare, per trascorrere un po’ di questo tempo in più in maniera divertente e costruttiva.

Sicily Histories è stata creata da Hi.Stories ed è stata finanziata dal PON Cultura, con un contributo di circa 50mila euro. L’applicazione – disponibile per iOS e Android – permette all’utente di viaggiare sull’Isola e immergersi nella cultura siciliana a 360° gradi. Gli utenti che scaricheranno l’app, una volta finita la gita in Sicilia, potranno vincere dei premi spendibili in tutto il territorio.

Un gioco di cultura

Sicily Histories sfrutta le potenzialità delle nuove tecnologie e la ricchezza della Sicilia. Il turismo diventa così davvero facile da sviluppare. Il team di Hi.Stories, infatti, ha realizzato un’app – valida per qualsiasi dispositivo, che sia esso Android o iOS – che permette all’utente di viaggare sull’Isola.

L’obiettivo è quello di mettere in risalto i punti turistici/storici più importanti della Sicilia e raccontarne anche la cultura. Per farlo, il gruppo catanese ha creato un game che dà la possibilità di spostarsi in lungo e il largo, da Marsala a Capo Passero. Ogni itinerario racconta una storia con la quale giocare e vivere i castelli medievali, i parchi archeologici e molto altro ancora.

Gli itinerari di Sicily Histories

Sono quattro gli itinerari di Sicily Histories. Una vera e propria mappa tutta da esplorare. Dall’itinerario archeologico a quello garibaldino. Scopriamo nel dettaglio tutti i percorsi.

Itinerario Archeologico : da Siracusa a Marsala, passando da Catania e Morgantina facendo un salto alle Isole Eolie. Fenici, Greci, Cartaginesi e Romani hanno lasciato tracce ben visibili del loro passaggio in ogni angolo di terra.

: da Siracusa a Marsala, passando da Catania e Morgantina facendo un salto alle Isole Eolie. Fenici, Greci, Cartaginesi e Romani hanno lasciato tracce ben visibili del loro passaggio in ogni angolo di terra. Itinerario Medievale : l’epopea arabo – normanna si trasforma in patrimonio dell’Umanità a Palermo mentre nella costa est sono i grandi castelli svevi ed aragonesi i protagonisti di questo periodo in Sicilia.

: l’epopea arabo – normanna si trasforma in patrimonio dell’Umanità a Palermo mentre nella costa est sono i grandi castelli svevi ed aragonesi i protagonisti di questo periodo in Sicilia. Itinerario Barocco : da Trapani fino a Scicli, nella Sicilia spagnola chiese, monasteri e strade sono una successione di statue ornamentali, affreschi e colonne dorate.

: da Trapani fino a Scicli, nella Sicilia spagnola chiese, monasteri e strade sono una successione di statue ornamentali, affreschi e colonne dorate. Itinerario Garibaldino: da Marsala a Catania, lungo la strada di Garibaldi, seguendo la decadenza della nobiltà borbonica e l’ascesa della nuova aristocrazia italica.

I personaggi di Sicily Histories

Il gioco è più divertente, però, se a farlo insieme a noi, ci sono dei personaggi. Se poi sono personaggi storici tanto meglio. Sicily Histories ne ha sviluppati 18, protagonisti dei quattro periodi storici.

Per esempio, potreste incrociare – nel Periodo Greco Romano, al Teatro Antico di Taormina – la matrona Lavinia. Padrona di Domizia, la nobildonna di origine romana vive nelle terre centrali gestendo la casa e assistendo agli spettacoli teatrali.

Oppure durante la vostra gita a Savoca potreste imbattervi nel mercante Taahir. Il ricco commerciante ha un passato triste e doloroso dal quale non riesce a liberarsi.

O ancora – nel Periodo Moderno – potreste conoscere Ulisse, partito dal Piemonte per seguire Garibaldi, appena sbarcato a Marsala.

Inoltre, per invogliare gli utenti a giocare, Sicily Histories mette in palio anche dei premi spendibili in tutto il territorio. Dallo street food all’artigianato locale.

Vivi la Sicilia

Hi.Stories, la società che ha sviluppato Sicily Histories, ruota il lavoro attorno a semplici concetti basati su gamification e storytelling per far vivere la bellezza della Sicilia. I punti cardine di Sicily Histories:

Storytelling : i personaggi vivono le avventure in movimento da un punt all’altro della Sicilia. I visitatori rivivranno i luogi con gli occhi dei protagonisti dell’epoca.

: i personaggi vivono le avventure in movimento da un punt all’altro della Sicilia. I visitatori rivivranno i luogi con gli occhi dei protagonisti dell’epoca. Guida turistica : una guida professionale e completa racconta la storia della Sicilia, alla scoperta dei monumenti e dei luoghi ancora poco conosciuti dal grande pubblico.

: una guida professionale e completa racconta la storia della Sicilia, alla scoperta dei monumenti e dei luoghi ancora poco conosciuti dal grande pubblico. Mappa 3D : l’utente potr vedere strade, musei, chiese grazie a una visione totalmente immersiva.

: l’utente potr vedere strade, musei, chiese grazie a una visione totalmente immersiva. Itinerario personalizzato: l’utente può costruire percorsi unici in ogni cità che esplorerà e ricostruire le meraviglie storiche dell’Isola.

Foto di copertina © Segesta Welcome

