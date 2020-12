Natale con il Teatro Vittorio Emanuele di Messina: il programma degli spettacoli

Partirà venerdì 11 dicembre “Resta a casa e vieni al Teatro”, rassegna del Teatro Vittorio Emanuele di Messina dedicata al Natale 2020. Gli appuntamenti saranno fruibili in streaming sul sito dell’Ente teatrale e su Rtp.

Ad inaugurare gli spettacoli natalizi, l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, diretta dal Maestro Michele Amoroso con musiche tra gli altri di Mozart e Respighi. Tutto il programma dei concerti.

Passa il Natale con il Teatro Vittorio Emanuele

Sette appuntamenti, tra musiche sinfoniche, fiabe, conferenza dedicata al jazz e l’immancabile Concerto di Capodanno. Si sviluppa così il programma di “Resta a casa e vieni al Teatro” del Teatro Vittorio Emanuele, realizzato per le Feste del 2020, che hanno un sapore un po’ amaro. Infatti – nonostante il passaggio da zona arancione a zona gialla – a Messina, così come nel resto del Paese, sono chiusi i luoghi dedicati alla cultura.

Così lo spazio più importante di Messina, si reinventa – come aveva fatto già in piena emergenza sanitaria – e sceglie la modalità “distanza” per rimanere vicino al pubblico. Gli spettacoli verranno quindi mandati in streaming sul sito del Teatro Vittorio Emanuele e in replica sul canale televisivo locale Rtp.

Resta a casa e vieni al Teatro Vittorio Emanuele: il programma

11 dicembre, ore 21.00: Concerto sinfonico con l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. Dirige il Maestro Michele Amoroso. Musiche di Mozart, Dvorak, Respighi e Bartok. In replica su Rtp sabato 12 alle 21 e domenica 13 dicembre alle 18.

13 dicembre, ore 16.00: "Leo attore Jazz" , conferenza in collaborazione con COSPECS di Messina su Leo De Berardinis. Intervengono Marco De Marinis e Dario Tomasello.

13 dicembre, ore 17.30: "Omaggio a Charlie Parker" , con Giuseppe Asero e Giovanni Mazzarino. In replica su Rtp martedì 15 e giovedì 17 dicembre alle 21.

18 dicembre, ore 21.00: Concerto sinfonico con l'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. Dirige il Maestro Orazio Baronello. Musiche di Mozart, Beethoven e Ciajkovskij. In replica su Rtp sabato 19 alle 21 e domenica 20 alle 18.

, con Giuseppe Asero e Giovanni Mazzarino. In replica su Rtp martedì 15 e giovedì 17 dicembre alle 21. 18 dicembre, ore 21.00: Concerto sinfonico con l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. Dirige il Maestro Orazio Baronello. Musiche di Mozart, Beethoven e Ciajkovskij. In replica su Rtp sabato 19 alle 21 e domenica 20 alle 18.

23 dicembre, ore 21.00: Concerto sinfonico con l'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. Dirige il Maestro Marco Alibrando. Musiche di Pergolesi, Corelli, Mozart, Griege Bach. In replica su Rtp sabato 26 alle 21 e domenica 27 alle 18.

27 dicembre, ore 18.00: "La Fiaba del Principe Schiaccianoci" , voce recitante Carlotta Bolognese, coreografie di Mariangela Bonanno, per la regia di Valerio Vella.

1 gennaio, ore 18.00: Concerto di Capodanno , con l'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. Dirige il Maestro Salvatore Percacciolo. Musiche di Bizet, Verdi, Mascagni, Giordano, Rossini, Britten, Puccini, Borodin, Strauss. Contemporanea su Rtp e in replica mercoledì 6 alle 18.

5 gennaio, ore 21.00: Concerto per pianoforte a quattro mani, con Ata Virzì e Rossella Cannaò. Musiche di Debussy, Rachmaninoff, De Falla, Grieg e Schubert.

