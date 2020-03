Teatro Vittorio Emanuele Home: il teatro arriva a casa con 17 spettacoli

Da oggi, mercoledì 25 marzo, arriva Teatro Vittorio Emanuele Home. Catalogo digitale per poter vedere o rivedere gli spettacoli teatrali del cuore, in attesa di tornare a teatro, sotto lo sguardo vivo di Colapesce.

Le attività culturali del Teatro Vittorio Emanuele non si arrestano, nemmeno con la reclusione per diminuire il contagio da coronavirus. A disposizione degli utenti, infatti, il Teatro Vittorio Emanuele offre 17 proposte teatrali tra lirica, prosa, e film da godersi comodamente a casa.

Sarà possibile vedere o rivedere Rigoletto o il Barbiere di Siviglia e anche La Prova, il film sull’Amleto di Ninni Bruschetta con Angelo Campolo.

Il teatro a casa tua

Si chiama Teatro Vittorio Emanuele Home ed è il progetto digitale proposto dal Teatro Vittorio Emanuele di Messina per far respirare i cittadini l’aria di teatro che manca da quando sono iniziate le misure di contenimento per diminuire il contagio da coronavirus.

Ben 17 spettacoli online da vedere in poltrona, dalla lirica alla prosa, fino ai film. In catalogo anche le più importanti produzioni del Teatro di Messina, come ad esempio: Tosca, La Traviata, Madama Butterfly e Carmen. Gli spettacoli saranno disponibili dal 25 marzo sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Teatro Vittorio Emanuele.

Chi è di scena?

Se vi manca l’euforia e il calore del teatro, non preoccupatevi. Vasta l’offerta del Teatro Vittorio Emanuele, che non lascia soli i suoi spettatori. Infatti, il Teatro Vittorio Emanuele lancia dal 25 marzo il Teatro Vittorio Emanuele Home con un’offerta ricca di spettacoli teatrali e non solo. Tutto il catalogo:



IL TROVATORE

TOSCA

RIGOLETTO

ERNANI

ADRIANA LECOUVREUR

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

UN BALLO IN MASCHERA

LA BOHÈME

LA TRAVIATA

CARMEN

MADAMA BUTTERFLY

DON GIOVANNI

L’HEURE ESPAGNOLE di Ravel

EL SOMBRERO DE TRES PICOS di de Falla

TROVARSI

ELISIR D’AMORE

NORMA

LA PROVA – IL FILM

