Una nuova mostra al Teatro di Messina: dal 29 dicembre la personale di Attinà

Prosegue la rassegna “L’Opera al Centro” curata da Giuseppe La Motta, che propone all’interno del Teatro Vittorio Emanuele di Messina una nuova mostra. Dopo la personale di Piero Serboli arriva, dal 29 dicembre, “Riflessi Mediterranei”, personale di Nino Attinà con i testi curati da; Sergio Mandelli, Giorgio Verzotti, Lucio Barbera e Osvaldo Patani Romeo.

«Nino Attinà – si legge nella nota – ha realizzato una bella storia di pittura. Un pittore calabrese diventato milanese da tempo immemorabile. Classe 1953, la sua ricerca si era a lungo soffermata su uno strano connubio di colori vivaci, contrastanti e temi legati invece alle atmosfere del realismo esistenziale milanese: scene di interni o di periferie urbane, di giostre, sempre connotate da una tonalità emotiva dimessa, intristita.

Negli ultimi anni, invece, i suoi lavori sono sempre più caratterizzati da un segno libero, essenziale, a tratti nervoso, ma sempre più sicuro di sé. I volti e i corpi, più che riconoscerli, si intuiscono. Composti come sono di pennellate sfilacciate, che si distinguono su un fondale di colori accesi. Nell’ultimo capitolo di questa storia, la pennellata che crea ricami sulla superficie, ottenuti con un pennello giapponese, diventa scrittura e, magari attraverso Mathieu, si libera definitivamente dalla figura per portarci dentro a paesaggi che sono solo puro colore. Le ultime tele, frutto degli ultimi mesi di lavoro, sono bellissime. Il gesto scorre via sicuro, la composizione si svolge in uno spazio dominato da una visione forte, decisa».

Informazioni utili

La mostra, al Teatro di Messina, sarà visitabile fino all’11 gennaio, escluso il lunedì nei seguenti orari:

dalle 10 alle 12.30;

dalle 16 alle 18.30.

L’inaugurazione e lo svolgimento della mostra avverrà nel pieno rispetto delle normative Covid 19 con ingresso consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

