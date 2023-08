MessinaCon 2023: svelati i primi ospiti tra fumettisti, doppiatori e influencer. Ecco chi sono

Meno di un mese al MessinaCon, la Fiera del fumetto e del fantastico in calendario al Palacultura “Antonello” di Messina il 2 e 3 settembre 2023. Tantissimi gli ospiti previsti, dai disegnatori Lelio Bonaccorso e Michela De Domenico, ai doppiatori come Gianluca Iacono, ai content creator come Corinne Mantineo.

Una gara cosplay, incontri con fumettisti, content creator e tantissimi altri addetti ai lavori del mondo dei fumetti, dei videogiochi e non solo. Il MessinaCon, organizzato da StrettoCrea, torna in grande stile dopo lo stop imposto dalla pandemia e lo fa con una due giorni ricca di ospiti ed eventi. Questa mattina, qualche anticipazione è stata data dal presidente di Giuseppe Mulfari, intervenuto nel corso di una seduta di Commissione.

Prima di andare nel dettaglio dell’evento, però, si è concentrato sugli effetti che una manifestazione come il MessinaCon ha sulla città: «Nel 2019 – ha ricordato – MessinaCon ha portato un indotto di 7mila presenze in due giorni. Questo vuol dire che abbiamo riempito Messina di giovani e appassionati pronti a investire in città. Vi faccio un esempio: abbiamo saputo dai proprietari delle strutture ricettive che le persone venute in città per l’evento poi sono rimaste qualche giorno in più, si sono proprio prese le ferie per stare a Messina. Anche gli ospiti che partecipano, non è che stanno chiusi in albergo, li portiamo in giro per vedere le bellezze della città. Lo stesso David Lloyd, venuto a Messina dal 30 giugno all’1 luglio, lo abbiamo portato a Faro, e ha apprezzato molto la città».

In Commissione a Palazzo Zanca anche l’intervento dell’assessore alle Politiche Giovanili, Liana Cannata: «Per farvi capire di cosa stiamo parlando – ha spiegato ai consiglieri presenti in Aula – vi dico che, per esempio, nel 2022 il fatturato del fumetto in Italia è stato di 108 milioni di euro. Se prendiamo una manifestazione come il LuccaComics, quest’anno ha fatto circa 300mila visitatori. Visitatori che hanno girato la città, mangiato nei ristoranti, e così via. Un evento come il MessinaCon è un evento attrattore, che può portare ottimi risvolti economici alla città».

Presenti in Commissione, oltre al presidente di StrettoCrea, Giuseppe Mulfari, anche il vicepresidente Roberto Laganà Vinci.

MessinaCon 2023: i primi ospiti della Fiera del fumetto e del fantastico

Come detto, il MessinaCon è un evento ricco di contenuti. Ci saranno:

un’area di Gioco di Ruolo dal vivo, gestita da Role & Role e dalla Cuore di Drago;

incontri con artisti;

firmacopie a cura della fumetteria Torre Nera;

giochi da tavolo;

photoset;

escape room;

tiro con l’arco;

una gara cosplay all’interno del teatro del Palacultura, gestita da Semaluma.

Di seguito, i primi ospiti svelati per il MessinaCon 2023:

Gianluca Iacono, doppiatore (solo domenica 3 settembre)

Umberto Giampà, disegnatore

Giovanni Muciaccia, il famoso conduttore di Art Attack (solo sabato 2 settembre)

Lelio Bonaccorso, disegnatore

Roberto Megna, disegnatore

Federico Pugliese, disegnatore

Gaspare Orrico, disegnatore

Ziroeight, content creator

Daniele Cosenza, fotografo specializzato in cosplay

Corinne Mantineo, content creator

Lolfun, content creator

Michela De Domenico, disegnatrice

Donalduck21x, content creator

Dark Abyss, casa editrice

Giallo China, casa editrice

Questi sono solo alcuni degli ospiti previsti per il MessinaCon 2023, che saranno una trentina e verranno svelati nei prossimi giorni. In attesa dell’evento principale, inoltre, a Palazzo Zanca sarà allestita dal 21 agosto una mostra realizzata dalle varie associazioni organizzatrici dell’evento insieme a Stretto Crea, dal Comune di Messina e dall’assessorato alle Politiche Giovanili.

