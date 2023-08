Art Attack al MessinaCon: Giovanni Muciaccia ospite al Palacultura

Manca solo un mese all’attesissimo MessinaCon ed ecco che arriva un nuovo annuncio: Giovanni Muciaccia, lo storico conduttore di Art Attack, sarà ospite del Festival, l’evento dedicato ad appassionati di fumetti, manga, anime, serie tv e videogame. Scopriamo insieme quando sarà possibile incontrarlo.

Giovanni Muciaccia al MessinaCon

Dopo l’esordio in televisione con Disney Club e la conduzione della Banda dello Zecchino, nel 1998 Giovanni Muciaccia diventa il presentatore di Art Attack, lo show dedicato all’arte apprezzato da grandi e piccini. La sua carriera di conduttore di programmi divulgativi per ragazzi (e non solo) prosegue senza sosta fino a entrare nel cast di Avanti Un Altro!, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su canale 5.

Nel 2021, Muciaccia scrive “Attacchi d’arte contemporanea” (Rizzoli), per divulgare la conoscenza dell’arte contemporanea al grande pubblico. Nel libro si trovano diversi lavori riproducibili e tanti spunti creativi.

Il 2 settembre, al Palacultura di Messina, Giovanni Muciaccia salirà sul palco del MessinaCon e guiderà il pubblico nella realizzazione di un piccolo lavoro manuale. A seguire, grazie alla Fumetteria la Torre Nera, i suoi fan potranno incontrarlo per farsi autografare il suo ultimo libro e scattare una foto ricordo.

MessinaCon: cosa sappiamo finora

Firmacopie, gara cosplay e giochi di ruolo: ancora pochi i dettagli trapelati dagli organizzatori del MessinaCon, la Fiera del fumetto e del fantastico che si terrà al Palacultura “Antonello” di Messina nelle date del 2 e 3 settembre 2023. Il 21 agosto, a Palazzo Zanca, sarà inaugurata una mostra che accompagnerà tutti gli appassionati fino all’attesissimo Festival.

